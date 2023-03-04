"Сити" дома переиграл "Ньюкасл"

"Манчестер Сити" одержал домашнюю победу 2:0 над "Ньюкаслом" и продолжает преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".

Относительно матча Кубка Англии против "Бристоль Сити" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерерсон, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд.



По сравнению с финалом Кубка Лиги в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Ник Поуп, Джамал Ласселлс и Энтони Гордон.



Хозяева едва не открыли счет уже на первой минуте, однако Гюндоган с границы вратарской пробил головой выше.



Продолжив оказывать давление, на 15-й минуте "Сити" открыл счет. Фоден взял игру на себя, ворвался в штрафную, промчался по правому краю и с рикошетом от Свена Ботмана поразил ворота — 1:0.



Гол Фодена так и остался единственным для обеих команд попаданием в створ в первом тайме. "Горожане" достаточно уверенно контролировали игру, но сильно не усердствовали.



Во втором тайме "Ньюкасл" осмелел и стал напрягать чужую оборону, но слишком увлекся и на 67-й минуте был наказан. Стоя спиной к воротам, Эрлинг Холанд переправил мяч на едва вышедшего на замену Бернарду Силву, который вторым касанием из пределов штрафной поразил ворота — 2:0.



После второго пропущенного гола "сороки" выбросили белый флаг, перестав сопротивляться.



"Сити" достаточно легко и быстро открыл счет, но затем расслабился, и когда казалось, что "горожане" могут за эту расслабленность поплатиться, Бернарду Силва решил судьбу матча.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче