"Сити" дома переиграл "Ньюкасл"

Фил Фоден "Манчестер Сити" одержал домашнюю победу 2:0 над "Ньюкаслом" и продолжает преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".

Относительно матча Кубка Англии против "Бристоль Сити" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерерсон, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд.

По сравнению с финалом Кубка Лиги в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Ник Поуп, Джамал Ласселлс и Энтони Гордон.

Хозяева едва не открыли счет уже на первой минуте, однако Гюндоган с границы вратарской пробил головой выше.

Продолжив оказывать давление, на 15-й минуте "Сити" открыл счет. Фоден взял игру на себя, ворвался в штрафную, промчался по правому краю и с рикошетом от Свена Ботмана поразил ворота — 1:0.

Гол Фодена так и остался единственным для обеих команд попаданием в створ в первом тайме. "Горожане" достаточно уверенно контролировали игру, но сильно не усердствовали.

Во втором тайме "Ньюкасл" осмелел и стал напрягать чужую оборону, но слишком увлекся и на 67-й минуте был наказан. Стоя спиной к воротам, Эрлинг Холанд переправил мяч на едва вышедшего на замену Бернарду Силву, который вторым касанием из пределов штрафной поразил ворота — 2:0.

После второго пропущенного гола "сороки" выбросили белый флаг, перестав сопротивляться.

"Сити" достаточно легко и быстро открыл счет, но затем расслабился, и когда казалось, что "горожане" могут за эту расслабленность поплатиться, Бернарду Силва решил судьбу матча.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 17:30

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Последние комментарии:




  1. true-manc 04.03.2023 18:42 # true-manc
    гг дали отдохнуть двум игрокам старта (джака, уайт) и их команда посыпалась
    пожалуй, ето всё, что нужно знать об арсиноле
    возьмут чемпионство ети клоуны, да, обязательно)

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  2. gucman 04.03.2023 18:41 # gucman
    пас у энцо топовый, конечно. но в разрушении нубище

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  3. thegodfather 04.03.2023 18:40 # thegodfather
    братишики я хочу гол челси

    просто уже не помню че это за эмоции когда челси забивает

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  4. narcot 04.03.2023 18:39 # narcot
    Пенсам нужно срочно возвращать пососоланке: топарик жуткий

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  5. tvinkovod 04.03.2023 18:38 # tvinkovod
    ля у арсосала 7 ударов в створ, а хГ больше у борнмута, кек

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  6. superperez101 04.03.2023 18:37 # superperez101
    фаны залупси - готовые куколды с рождения
    их ебут, а им нравится
    и ищут у себя места куда им могут еще присунуть
    ахахахахах
    членси
    ахахаха

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  7. narcot 04.03.2023 18:36 # narcot
    Братики, дайте ссылку на чельще. А то сетанта не работает в другой строне)) поехал, называется

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  8. tvinkovod 04.03.2023 18:36 # tvinkovod
    алга челси, даешь поттера на след сезон!

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  9. narcot 04.03.2023 18:36 # narcot
    Какая накуй пенка ещё. Арсосал, сосатб!

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  10. wengerrrro 04.03.2023 18:36 # wengerrrro
    6лять е6анутые судьи)) что это если не пенальти, мяч же из штрафной в итоге вышел

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  11. superperez101 04.03.2023 18:35 # superperez101
    ебите членси
    ебите

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  12. division 04.03.2023 18:34 # division
    Энцо готовый топ. Всё таки умеют в Бенфике и крутых футболистов выращивать а не только нуньесов

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  13. thegodfather 04.03.2023 18:32 # thegodfather
    реализация моментов чупа-чупсов это какой-то сюр

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  14. liverputin 04.03.2023 18:30 # liverputin
    лидс полегче давай
    не дай бог поттера уволят

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  15. thegodfather 04.03.2023 18:30 # thegodfather
    енцо нереальный топ
    с канте они такую красоту будут делать в следующем сезоне мама дарагаяяяя

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  16. skydreams 04.03.2023 18:26 # skydreams
    энцо топчик конечно. оч нравится, даже на фоне такого пиздеца всегда выделяется, старается, борется. техника, пасы, скорость, удар, всё есть.

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  17. kukuruzko 04.03.2023 18:26 # kukuruzko
    троссар аут

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  18. thegodfather 04.03.2023 18:25 # thegodfather
    как же карма настигает пенсов за то, что ими когда-то владел рузьке сууука просто все что связано с рузьке страдает это пи3дец

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  19. slash-lfc 04.03.2023 18:25 # slash-lfc
    Пидорастерка плачь про вторую непоставленную пенку ))

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  20. gucman 04.03.2023 18:24 # gucman
    Фелиша надо забирать

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