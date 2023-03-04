"Сити" дома переиграл "Ньюкасл"
"Манчестер Сити" одержал домашнюю победу 2:0 над "Ньюкаслом" и продолжает преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".
Относительно матча Кубка Англии против "Бристоль Сити" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерерсон, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд.
По сравнению с финалом Кубка Лиги в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Ник Поуп, Джамал Ласселлс и Энтони Гордон.
Хозяева едва не открыли счет уже на первой минуте, однако Гюндоган с границы вратарской пробил головой выше.
Продолжив оказывать давление, на 15-й минуте "Сити" открыл счет. Фоден взял игру на себя, ворвался в штрафную, промчался по правому краю и с рикошетом от Свена Ботмана поразил ворота — 1:0.
Гол Фодена так и остался единственным для обеих команд попаданием в створ в первом тайме. "Горожане" достаточно уверенно контролировали игру, но сильно не усердствовали.
Во втором тайме "Ньюкасл" осмелел и стал напрягать чужую оборону, но слишком увлекся и на 67-й минуте был наказан. Стоя спиной к воротам, Эрлинг Холанд переправил мяч на едва вышедшего на замену Бернарду Силву, который вторым касанием из пределов штрафной поразил ворота — 2:0.
После второго пропущенного гола "сороки" выбросили белый флаг, перестав сопротивляться.
"Сити" достаточно легко и быстро открыл счет, но затем расслабился, и когда казалось, что "горожане" могут за эту расслабленность поплатиться, Бернарду Силва решил судьбу матча.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
04.03.2023 17:30
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Последние комментарии:
гг дали отдохнуть двум игрокам старта (джака, уайт) и их команда посыпалась
пожалуй, ето всё, что нужно знать об арсиноле
возьмут чемпионство ети клоуны, да, обязательно)
(ответить)
пас у энцо топовый, конечно. но в разрушении нубище
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братишики я хочу гол челси
просто уже не помню че это за эмоции когда челси забивает
(ответить)
Пенсам нужно срочно возвращать пососоланке: топарик жуткий
(ответить)
ля у арсосала 7 ударов в створ, а хГ больше у борнмута, кек
(ответить)
фаны залупси - готовые куколды с рождения
их ебут, а им нравится
и ищут у себя места куда им могут еще присунуть
ахахахахах
членси
ахахаха
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Братики, дайте ссылку на чельще. А то сетанта не работает в другой строне)) поехал, называется
(ответить)
алга челси, даешь поттера на след сезон!
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Какая накуй пенка ещё. Арсосал, сосатб!
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6лять е6анутые судьи)) что это если не пенальти, мяч же из штрафной в итоге вышел
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ебите членси
ебите
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Энцо готовый топ. Всё таки умеют в Бенфике и крутых футболистов выращивать а не только нуньесов
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реализация моментов чупа-чупсов это какой-то сюр
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лидс полегче давай
не дай бог поттера уволят
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енцо нереальный топ
с канте они такую красоту будут делать в следующем сезоне мама дарагаяяяя
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энцо топчик конечно. оч нравится, даже на фоне такого пиздеца всегда выделяется, старается, борется. техника, пасы, скорость, удар, всё есть.
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троссар аут
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как же карма настигает пенсов за то, что ими когда-то владел рузьке сууука просто все что связано с рузьке страдает это пи3дец
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Пидорастерка плачь про вторую непоставленную пенку ))
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Фелиша надо забирать
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