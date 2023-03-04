"Арсенал" заинтересован в Брандте

Юлиан Брандт "Арсенал" является одним из двух клубов, заинтересованных в полузащитнике дортмундской "Боруссии" Юлиане Брандте.

После окончания этого сезона у Брандта останется всего один год по контракту, что может подтолкнуть "Боруссию" к продаже своей звезды.

Как утверждает Bild, "Арсенал" интересовался Брандтом еще прошлым летом и сейчас готов предпринять вторую попытку заполучить 26-летнего игрока сборной Германии.

Сам Брандт уже сообщил своему окружению, что открыт к переезду в Англию и находит привлекательной возможность попробовать себя в Премьер-Лиге.

Добавим, в прошлом Брандта также сватали в "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп, по слухам, является большим поклонником таланта своего соотечественника из Дортмунда.


Метки Арсенал, Боруссия, Брандт

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 547

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 04.03.2023 17:30 # true-manc
    уолмартовские мешки запросто отвалят лямов 60 за ето чучело

    (ответить)

  2. umbriaco 04.03.2023 17:16 # umbriaco
    был бы он звездой, его бы Бавария уже купила, а так он нах никому не нужен, слухи его агент распускает походу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: