"Арсенал" заинтересован в Брандте

"Арсенал" является одним из двух клубов, заинтересованных в полузащитнике дортмундской "Боруссии" Юлиане Брандте.

После окончания этого сезона у Брандта останется всего один год по контракту, что может подтолкнуть "Боруссию" к продаже своей звезды.



Как утверждает Bild, "Арсенал" интересовался Брандтом еще прошлым летом и сейчас готов предпринять вторую попытку заполучить 26-летнего игрока сборной Германии.



Сам Брандт уже сообщил своему окружению, что открыт к переезду в Англию и находит привлекательной возможность попробовать себя в Премьер-Лиге.



Добавим, в прошлом Брандта также сватали в "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп, по слухам, является большим поклонником таланта своего соотечественника из Дортмунда.