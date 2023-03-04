"Арсенал" заинтересован в Брандте
"Арсенал" является одним из двух клубов, заинтересованных в полузащитнике дортмундской "Боруссии" Юлиане Брандте.
После окончания этого сезона у Брандта останется всего один год по контракту, что может подтолкнуть "Боруссию" к продаже своей звезды.
Как утверждает Bild, "Арсенал" интересовался Брандтом еще прошлым летом и сейчас готов предпринять вторую попытку заполучить 26-летнего игрока сборной Германии.
Сам Брандт уже сообщил своему окружению, что открыт к переезду в Англию и находит привлекательной возможность попробовать себя в Премьер-Лиге.
Добавим, в прошлом Брандта также сватали в "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп, по слухам, является большим поклонником таланта своего соотечественника из Дортмунда.
04.03.2023 17:00
Просмотров: 547
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уолмартовские мешки запросто отвалят лямов 60 за ето чучело
(ответить)
был бы он звездой, его бы Бавария уже купила, а так он нах никому не нужен, слухи его агент распускает походу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий