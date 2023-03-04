Дорога в сборную Англии закрыта для Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд не сыграет за сборную Англии, пока у руля национальной команды находится Гарет Саутгейт.

Из-за скандальной истории изнасилованием и избиением своей подруги Гринвуд не играет в футбол с января 2022, а до того Мейсон считался одним из самых ярких талантов в стране.



Мейсон даже успел дебютировать за сборную Англии, сыграв в матче Лиги Наций против Исландии в сентябре 2020.



Однако The Sun утверждает, что Гринвуд больше не сыграет за английскую сборную при Саутгейте, даже если после снятия обвинений ему удастся возобновить свою карьеру в "Юнайтед" или где-либо еще.



Правила ФИФА все еще позволяют 21-летнему Гринвуду начать выступать за Ямайку, откуда родом его мама, однако Мейсон такую возможность не рассматривает.