Дорога в сборную Англии закрыта для Гринвуда

Мейсон Гринвуд и Гарет Саутгейт Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд не сыграет за сборную Англии, пока у руля национальной команды находится Гарет Саутгейт.

Из-за скандальной истории изнасилованием и избиением своей подруги Гринвуд не играет в футбол с января 2022, а до того Мейсон считался одним из самых ярких талантов в стране.

Мейсон даже успел дебютировать за сборную Англии, сыграв в матче Лиги Наций против Исландии в сентябре 2020.

Однако The Sun утверждает, что Гринвуд больше не сыграет за английскую сборную при Саутгейте, даже если после снятия обвинений ему удастся возобновить свою карьеру в "Юнайтед" или где-либо еще.

Правила ФИФА все еще позволяют 21-летнему Гринвуду начать выступать за Ямайку, откуда родом его мама, однако Мейсон такую возможность не рассматривает.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 16:00

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  1. mad-79 04.03.2023 16:38 # mad-79
    Значит гомосеков поддерживать у них толерантности хватает, а пацана, после того, как его суд оправдал - чёт не хватает.

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  2. mad-79 04.03.2023 16:33 # mad-79
    Лох печальный дядя Гарет..

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  3. gary47 04.03.2023 16:26 # gary47
    Ну правильно, пусть за Ямайку играет. В Англии же бездонная пропасть нападающих мирового уровня. Гнусное лицемерное общество.

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