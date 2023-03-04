Дорога в сборную Англии закрыта для Гринвуда
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд не сыграет за сборную Англии, пока у руля национальной команды находится Гарет Саутгейт.
Из-за скандальной истории изнасилованием и избиением своей подруги Гринвуд не играет в футбол с января 2022, а до того Мейсон считался одним из самых ярких талантов в стране.
Мейсон даже успел дебютировать за сборную Англии, сыграв в матче Лиги Наций против Исландии в сентябре 2020.
Однако The Sun утверждает, что Гринвуд больше не сыграет за английскую сборную при Саутгейте, даже если после снятия обвинений ему удастся возобновить свою карьеру в "Юнайтед" или где-либо еще.
Правила ФИФА все еще позволяют 21-летнему Гринвуду начать выступать за Ямайку, откуда родом его мама, однако Мейсон такую возможность не рассматривает.
04.03.2023 16:00
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Значит гомосеков поддерживать у них толерантности хватает, а пацана, после того, как его суд оправдал - чёт не хватает.
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Лох печальный дядя Гарет..
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Ну правильно, пусть за Ямайку играет. В Англии же бездонная пропасть нападающих мирового уровня. Гнусное лицемерное общество.
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