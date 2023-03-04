Рис Джеймс не сыграет с "Лидсом"

Защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит матч Премьер-Лиги против "Лидса" из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Джеймс целиком провел дерби против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд и тренировался на этой неделе, но занятие первой команды в пятницу был вынужден пропустить.



Рис почувствовал напряжение в задней поверхности бедра, и после консультации с докторами главный тренер "синих" Грэм Поттер решил дать своему подопечному небольшую передышку.



"Рис почувствовал небольшое мышечное напряжении, что можно понять, учитывая его недавнее возвращение после травмы. Мы наблюдали за ним эту недели и чувствуем, что сегодняшний матч — это слишком рано для него".



"Есть высокие шансы, что он будет доступен во вторник (матч против дортмундской "Боруссии№), но сегодня — это слишком рано", — цитирует Поттера официальный веб-сайт "Челси".