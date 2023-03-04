Гвардиола обвинил рефери в двойных стандартах

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил рефери Премьер-Лиги в двойных стандартах.

Во время выезда к "Арсеналу" в прошлом месяце голкипер "Сити" Эдерсон получил желтую карточку за то, что недостаточно быстро ввел мяч в игру.



Гвардиола чувствует, что многим другим командам подобное сходит с рук — вроде "Ньюкасла", с которым горожане играют в субботу и который ранее был обвинен рулевым "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом в затяжках времени.



"Это зависит от рефери, но я практически уверен, что Эдерсон получит желтую, если будет тянуть время".



"Как много миллионов раз команды приезжали на "Этихад" и тянули время с помощью голкиперов? 20 секунд на каждый ввод мяча, длинный пас, и ничего не происходило. Абсолютно ничего не происходило".



"После этого мы отправились к "Арсеналу" и хотели играть активно, но получили желтую карточку".



"Поэтому я далек от того, чтобы комментировать судейство, поэтому что меня это ни секунды не заботит. Пусть делают, что захотят".



"Я не разговариваю с Премьер-Лигой, они обвинили нас (в нарушениях правил ФФП). Я не контактирую ни с рефери, ни с Премьер-Лигой, мне все равно".



"Как много раз я жаловался на судейство или назначение рефери? Перед матчами я даже не знаю, кто будет рефери, и я не обсуждаю их до или после".



"А теперь мы больше не можем разговаривать с Премьер-Лигой. Мы заняты защитой себя с помощью юристов. У меня нет времени на это", — цитирует Гвардиолу The Independent.