Гвардиола обвинил рефери в двойных стандартах

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил рефери Премьер-Лиги в двойных стандартах.

Во время выезда к "Арсеналу" в прошлом месяце голкипер "Сити" Эдерсон получил желтую карточку за то, что недостаточно быстро ввел мяч в игру.

Гвардиола чувствует, что многим другим командам подобное сходит с рук — вроде "Ньюкасла", с которым горожане играют в субботу и который ранее был обвинен рулевым "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом в затяжках времени.

"Это зависит от рефери, но я практически уверен, что Эдерсон получит желтую, если будет тянуть время".

"Как много миллионов раз команды приезжали на "Этихад" и тянули время с помощью голкиперов? 20 секунд на каждый ввод мяча, длинный пас, и ничего не происходило. Абсолютно ничего не происходило".

"После этого мы отправились к "Арсеналу" и хотели играть активно, но получили желтую карточку".

"Поэтому я далек от того, чтобы комментировать судейство, поэтому что меня это ни секунды не заботит. Пусть делают, что захотят".

"Я не разговариваю с Премьер-Лигой, они обвинили нас (в нарушениях правил ФФП). Я не контактирую ни с рефери, ни с Премьер-Лигой, мне все равно".

"Как много раз я жаловался на судейство или назначение рефери? Перед матчами я даже не знаю, кто будет рефери, и я не обсуждаю их до или после".

"А теперь мы больше не можем разговаривать с Премьер-Лигой. Мы заняты защитой себя с помощью юристов. У меня нет времени на это", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 04.03.2023 15:01 # gerrard08
    Опять лысый ноет. И это с 3 составами

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  2. ganinilyha 04.03.2023 14:38 # ganinilyha
    Думал заговорит о ВАРе, а всё о своём нытье

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  3. gary47 04.03.2023 14:20 # gary47
    Пеп, никакого заговора нет. Просто дуболомство судей и идиотизм в трактовке и самих правилах. Сколько раз уже говорил: пока не будет однозначной трактовки правил (как например в баскетболе), подобное будет происходить регулярно.

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  4. true-manc 04.03.2023 14:08 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. breadpeat 04.03.2023 14:07 # breadpeat
    короче на ньюкасл ставим братишки, тут на лысине можно сосиськи жаритьь

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