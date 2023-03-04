Тен Хаг: "Покер — это для мечтателей"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его игроки не думают о завоевании всех четырех трофеев в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Юнайтед" продолжает выступать на трех других фронтах. Фактически "красные дьяволы" оказались в положении "Ливерпуля", который в прошлом сезоне до последнего сражался за покер и с которым они играют в воскресенье.

Однако Тен Хаг и его игроки не забивают себе голову мыслями о достижении, которое прежде еще никому не покорилось. Эрик оставляет это фанатам.

"Мы не обсуждаем это. Мы обсуждаем следующий матч, и это будет большой матч. Это хороший матч, и мы взволнованы от возможности сыграть его. А другое (покер) — это для мечтателей, для фанатов. Это приятно, но это не для нас, и игроки знают это".

"Это не для нас — игроки не должны отвлекаться на красивые мечты, так что вы можете мечтать, но не мы", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 04.03.2023 13:06 # mancunia-planet
    А в начале сезона всё было максимально хуёва. Никто не ожидал сейчас видеть МЮ в лидирующие группе и с трофеев. Сезон уже успешный.

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  2. explosion 04.03.2023 13:02 # explosion
    Тен Хаг: "Покер — это для Арсенала"

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