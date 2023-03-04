Агент Холанда удивлена, как много игроков хотят в Премьер-Лигу

Агент нападающего "Манчестер Сити" Рафаэла Пимента выразила свое удивление, как много игроков хотят отправиться в Премьер-Лигу.

По словам Рафаэлы Пименты, для многих ее клиентов выбор клуба вторичен, если речь заходит о Премьер-Лиге — они просто хотят выступать в английском первенстве.



"Если бы в начале своей работы я сказала игрокам "ты отправляешься в Англию", они бы спросили меня: "Что я сделал неправильно?"



"А теперь, когда ты спрашиваешь игроков об их цели, они говорят, что это Премьер-Лига. Они не называют команду, не называют "Сити", "Челси", "Арсенал", они говорят "Премьер-Лига".



"Это первый раз за 25 лет, когда я слышу, что так много игроков хотя отправиться в определенную лигу, а не клуб. Будучи агентом, ты хочешь быть там".



"Агент должен быть там, где хочет быть игрок. Премьер-Лига — великолепная лига. Там такая конкуренция, каждый матч — это испытание, все хотят смотреть ее", — цитирует Пименту BBC.