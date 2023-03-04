Мойес уверен, что Райс станет капитаном сборной Англии

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что его полузащитник Деклан Райс станет капитаном сборной Англии.

На днях легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал Райса, назвав того переоцененным игроком.



Мойес с такой оценкой своего капитана совершенно не согласен. Дэвид уверен, что Деклана ждет большое будущее.



"Нет сомнений, что в будущем он станет капитаном сборной Англии".



"Он станет игроком топ-уровня. Каждый волен иметь свое мнение, но Деклан — действительно хороший игрок. Он не является законченным продуктом, он еще прибавит. Он доказывает это в данный момент", — цитирует Мойеса BBC.