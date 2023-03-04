Поттер ощущает угрозу увольнения

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что ощущает угрозу увольнения.

"Челси" ужасно выступает в этом календарном году, выиграв лишь два из 15 последних матчей. Несмотря на поддержку со стороны владельцев клуба, Поттер понимает, что ему нужно улучшить результаты и поскорее, иначе исход может быть только один.



"Когда ты являешься главным тренером и берешься за работу, ты говоришь себе: "Я знаю, что моя работа окажется в опасности, если результаты будут недостаточно хороши". Такую жизнь мы ведем".



"Я просто должен принять это и стараться изо всех сил, чтобы улучшить ситуацию, в которой мы находимся. Я буду делать это до тех пор, пока мы не достигнем момента, когда больше не сможем двигаться вперед. Но этого не случилось, и мы продолжаем сражаться".



"Мое положение таково, что я должен быть сосредоточен на следующем матче. Какие бы разговоры ни велись, меня это не касается. Я ощущаю поддержку владельцев, и я разговариваю с ними, но я не собираюсь прикрываться этим, потому что результаты недостаточно хороши, и я ответственен за это", — цитирует Поттера The Telegraph.