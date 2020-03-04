Заха может перейти в "Арсенал" или "Челси"

"Арсенал" и "Челси" являются двумя возможными направлениями для вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Издание talkSPORT подтверждает публиковавшуюся ранее информацию о том, что Заха отклонил несколько предложений "Пэлас" о продлении своего истекающего контракта.



Заха весьма уверенно проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в 20 матчах, поэтому Уилфрид — особенно находясь в статусе свободного агента — не будет испытывать недостатка в предложениях грядущим летом.



Несмотря на то, что ему уже 30 лет, Заха сохраняет надежду проявить себя в большом клубе, не сумев сделать этого в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере.



Интерес к Захе существует даже из-за пределов Премьер-Лиги, однако Уилфрид вполне может остаться в Лондоне, если Уилфриду удастся договориться с "Арсеналом" или "Челси".



Утверждается, что главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником таланта Захи, тогда как "синие" уже задумывались о приглашении игрока сборной Кот-д'Ивуара в прошлом.