Заха может перейти в "Арсенал" или "Челси"

Уилфрид Заха "Арсенал" и "Челси" являются двумя возможными направлениями для вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Издание talkSPORT подтверждает публиковавшуюся ранее информацию о том, что Заха отклонил несколько предложений "Пэлас" о продлении своего истекающего контракта.

Заха весьма уверенно проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в 20 матчах, поэтому Уилфрид — особенно находясь в статусе свободного агента — не будет испытывать недостатка в предложениях грядущим летом.

Несмотря на то, что ему уже 30 лет, Заха сохраняет надежду проявить себя в большом клубе, не сумев сделать этого в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере.

Интерес к Захе существует даже из-за пределов Премьер-Лиги, однако Уилфрид вполне может остаться в Лондоне, если Уилфриду удастся договориться с "Арсеналом" или "Челси".

Утверждается, что главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником таланта Захи, тогда как "синие" уже задумывались о приглашении игрока сборной Кот-д'Ивуара в прошлом.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 04.03.2023 09:26 # ivan-tns
    У арсенала справа троссард и Мартинелли. Нафига им еще один левый вингер?

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  2. orkengun 04.03.2023 09:21 # orkengun
    В Арсенал его

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