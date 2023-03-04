Процесс продажи МЮ вступает в новую фазу

Процесс продажи "Манчестер Юнайтед" семейство Глэйзеров вступает в новую фазу — фазу очных встреч.

Ранее ходили слухи, что Глэйзеры вообще могут отказаться от продажи "Юнайтед", потому что ни одного из поступивших предложений до дотягивает до тех 6 миллиардов фунтов, которые они хотят за свой клуб.



Тем не менее, действия Глэйзеров говорят о другом. Как сообщает BBC, в ближайшие две недели инвестиционный банк Raine Group, нанятый американским семейством, проведет серию встреч с потенциальными покупателями.



Эти встречи пройдут в Лондоне или Манчестере. Катарский шейх Джассим и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф значатся в числе тех, с кем будет разговаривать Raine Group.



Добавим, шейх Джассим заинтересован в покупке "Юнайтед" целиком, тогда как Рэтклифф сперва планирует выкупить долю Глэйзеров. Еще несколько инвесторов, включая хедж-фонд Elliott Investment Management, готовы стать миноритарными акционерами клуба с "Олд Траффорд".