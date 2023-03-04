Тен Хаг считает, что победа на "Энфилде" стала бы "следующим шагом" для МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что победа в гостях у "Ливерпуля" стала бы "следующим шагом" для его команды.

"Юнайтед" добился впечатляющего прогресса при Тен Хаге в этом сезоне. "Красные дьяволы" уже завоевали Кубок Лиги и с успехом продолжают выступать в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Европы.



В ближайшее воскресенье "Юнайтед" постарается одержать свою первую выездную победу над "Ливерпулем" с января 2016, и Тен Хаг находится в предвкушении испытания "враждебной" атмосферой "Энфилда".



"Это следующий шаг, который мы теперь должны сделать. Думаю, мы уже провели ряд по-настоящему хороших матчей на выезде. Поле там (на "Энфилде") такого же размера, как и везде, судят игру трое арбитров плюс резервный, мяч круглый, внутри мяча воздух. Мы должны сыграть и показать свою игру".



"Мы знаем, что аудитория не будет поддерживать нас, и нам нужно это выдержать".



"Нашим игрокам нравится подобное, им нравится играть в такой атмосфере. Я бывал на "Энфилде". Я предвкушаю матч. Я представляю атмосферу — она будет замечательной и враждебной к нам, но нам нравится это", — цитирует Тен Хага Sky Sports.