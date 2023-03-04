Гвардиола уверен, что Компани однажды возглавит "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что возглавляющий "Бернли" Венсан Компани однажды займет его место.

Получив первый для себя опыт самостоятельной тренерской работы в "Андерлехте", с этого сезона Компани трудится в "Бернли" из Чемпионшипа.



Результаты работы Венсана налицо, потому что "Бернли" лидирует в Чемпмионшие с 12 очками отрыва от ближайшего преследователя, больше всех в дивизионе забив голов и меньше всех пропустив.



Позже в марте "Бернли" сразится с "Сити" за путевку в полуфинал Кубка Англии, и Гвардиола по-настоящему восхищается успехами своего бывшего капитана на "Терф Мур".



"Однажды Венсан Компани станет главным тренером "Манчестер Сити". Думаю, так предначертано звездами, это произойдет".



"Рано или поздно он станет главным тренером здесь. Я не знаю, когда это произойдет, но таково мое предчувствие".



"Я не разговаривал с ним, но он знает клуб. Это судьба..."



"Я под впечатлением, какую стабильность они демонстрируют в Чемпионшипе, где очень сложно из-за количества матчей. Пока что они невероятно стабильны".



"Они близки к возвращению в Премьер-Лигу на будущий сезон, и я рад лично за него из-за его успехов в "Бернли". Думаю, все наши фанаты были бы счастливы его возвращению", — цитирует Гвардиолу The Independent.