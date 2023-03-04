26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 марта, семью поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги на "Этихад" "Манчестер Сити" лишь четырежды сохранил свои ворота на замке. "Ньюкасл" не знает побед уже четыре поединка кряду во всех соревнованиях. "Горожане" выиграли все 13 последних домашних встреч с "сороками" в чемпионате.



Защитники "Сити" Джон Стоунс и Эмерик Лапорт должны вернуться в строй после травмы и болезни, соответственно. Резервный голкипер Штефан Ортега имеет проблемы с рукой.



Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс залечил свою лодыжку, которую он повредил в финале Кубка Лиги. Ник Поуп возвращается на ворота после дисквалификации.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Астон Вилла" проиграла оба последних домашних матча в Премьер-Лиге со счетом 2:4, хотя вела в обоих. "Кристал Пэлас" не знает побед уже восемь поединков чемпионата кряду (5 ничьих, 3 поражения), и сейчас это самая продолжительная серия такого рода в дивизионе. "Вилланы" уступили только однажды в 10 последних домашних встречах с "орлами" в чемпионате (5 побед, 4 ничьи).



Полузащитник "Виллы" Филиппе Коутиньо вернется только после международного перерыва из-за травмы задней поверхности бедра. Леандер Дендонкер отлучился по личным причинам. Диего Карлос пока окончательно не восстановился после повреждения ахилла.



Вингер Уилфрид Заха залечил заднюю поверхность бедра и снова готов играть за "Пэлас". Сэм Джонстон и Натан Фергюсон по-прежнему отсутствуют.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 18:00



При Хулене Лопетеги "Вулверхэмптон" набрал 14 очков в Премьер-Лиге — вдвое больше, чем за такой же период до него. "Тоттенхэм" проиграл все три последних выездных матча во всех турнирах с общим счетом 1:6. "Волки" не одержали ни одной победы в шести последних домашних встречах со "шпорами" в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения).



Защитник "Вулверхэмптона" Уго Буэно пропустит этот матч с травмой задней поверхности бедра, но может вернуться Матеус Кунья.



Вингбек Эмерсон Роял пропустил матч Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" из-за проблем с коленом, но уже поправился.



ЧЕЛСИ — ЛИДС 18:00



"Челси" выиграл только два из 15 последних матчей в Премьер-Лиге (6 ничьих, 7 поражений). Свою единственную выездную победу в этой кампании "Лидс" одержал против "Ливерпуля" в октябре. "Синие" выиграли все пять последних домашних встреч с "белыми" в Премьер-Лиге.



Защитник "Челси" Тиаго Силва пропустит шесть недель с повреждением связок колена. Матео Ковачич снова доступен после болезни. У Риса Джеймса небольшое растяжение задней поверхности бедра, и он под вопросом. Сесар Аспиликуэта и Мейсон Маунт точно не сыграют.



Из лазарета "Лидса" могут вернуться Лиам Купер, Паскаль Стрейк, Макс Вебер и Луис Синистерра.



АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл все восемь последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона. В этой кампании "Борнмут" пропустил 32 гола на выезде — больше всех в дивизионе. "Канониры" выиграл все шесть домашних встреч с "вишенками" с учетом всех соревнований, забив 17 голов и пропустив два.



Полузащитник Томас Партей впервые за три недели может выйти в стартовом составе "Арсенала". Жоржиньо приболел. Эдди Нкетиа под вопросом. Мохамед Эльнени и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук, пропустивший последние пять матчей с травмой колена, снова в строю. Илья Забарный, Маркус Тавернье, Дэвид Брукс и Ллойд Келли по-прежнему отсутствуют.



БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Брайтон" набрал дома очков меньше, чем на выезде. "Вест Хэм" не знает побед уже 10 выездных матчей чемпионата кряду (3 ничьи, 7 поражений), и это худшая серия клуба с 2015 года. "Чайки" ни разу не уступили в 11 последних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (5 побед, 6 ничьих).



Первис Эступиньян и Солли Марч залечили свои болячки и готовы вернуться к выступлениям за "Брайтон".



Из лазарета "Вест Хэма" возвращается Владимир Цоуфал, но Курту Зума и Максвелу Корне нужно больше времени.



САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР 20:30



"Саутгемптон" потерпел 10 поражений в 12 последних матчах Премьер-Лиги. В выездных матчах "Лестера" в этой кампании было забито 49 голов — больше, чем с участием какой-либо другой команды. В пяти последних выездах к "святым" в рамках чемпионата "лисы" ни разу не уступили (3 победы, 2 ничьи) и забили 18 голов.



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс вернулся в строй, но Хуан Лариос и Тино Ливраменто все еще отсутствуют.



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон оправился после болезни. Райан Бертран, Джонни Эванс, Джеймс Джастин и Юри Тилемас травмированы.