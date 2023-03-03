Невилл считает, что Райс не стоит 120 млн. фунтов

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не стоит 120 миллионов фунтов.

Как и свой бывший партнер по "Манчестер Юнайтед" Рой Кин, Невилл считает, что Райс все еще должен значительно прибавить, чтобы стать одним из лучших на своей позиции.



Согласно слухам, "Вест Хэм" готов отпустить Райса только за рекордные для Премьер-Лиги деньги, но Невиллу кажется, что сейчас Деклан стоит вдвое дешевле.



"На месте "Манчестер Юнайтед" я бы не стал тратить 110 или 120 миллионов фунтов на Райса этим летом. Я бы взял его за 50-60 миллионов фунтов, но я бы не стал тратить те суммы, которые называются, потому что, как мне кажется, он все еще должен значительно вырасти для своей позиции".



Знаю, "Челси" потратил 107 миллионов фунтов на игрока этой позиции, но мне кажется, что опорный полузащитник, связывающий оборону и атаку игрок должен стоить не больше 50-60 миллионов фунтов. Может быть, 65 миллионов фунтов".



"Тратить 100 миллионов фунтов на игрока этой позиции не кажется правильным. Если ты тратишь 100 миллионов фунтов, ты должен получить того, кто забивает 25 голов и отдает 10-15 результативных передач. Вот тогда я бы потратил 100 миллионов фунтов, хотя трансферный рынок выглядит нарушенным, а цены растут каждый год".



"Я хочу, чтобы у него была отличная карьера. Думаю, он великолепный парень, но я соглашусь с Роем в том, что он должен значительно прибавить. Деклан должен многое сделать, чтобы достичь уровней Каземиро, Родри и игроков, которые являются лучшими на этой позиции", — сообщил Невилл Sky Sports.