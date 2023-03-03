Кайседо заключил с "Брайтоном" новый контракт до 2027 года

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Кайседо только в апреле прошлого года дебютировал за "Брайтон" в Премьер-Лиге. За эти 11 месяцев Мойсес добился колоссального прогресса и едва не ушел от "чаек" в январе.



В январе "Арсенал" сделал два предложения о покупке Кайседо и был готов выложить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Эквадора.



На исходе января Кайседо даже публично потребовал от "Брайтона" отпустить его из клуба, однако "чайки" не пошли на поводу у Мойсеса, лишь отстранив того от тренировок и матчей до закрытия зимнего окна.



С тех пор Кайседо и "Брайтону" удалось помириться, следствием чего стало подписание нового долгосрочного контракта на улучшенных для Мойсеса условиях.



"Это великолепная новость для клуба, наших фанатов, меня и — что важнее — для Мойсеса. Это сделает нас сильнее и поможет нам в достижении своих целей на футбольном поле", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.