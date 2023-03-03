Тебас считает, что скандал с "Сити" угрожает репутации Премьер-Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что история с нарушениями "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей отбрасывает тень на всю Премьер-Лигу.

В прошлом месяце Премьер-Лига завершила свое четырехлетнее расследование, предъявив "Сити" свыше 100 нарушений правил ФФП.



Являясь давним критиком "Сити", Тебас считает, что Премьер-Лига слишком затянула с решением этой проблемы и в результате может почувствовать на себя негативный экономический эффект.



"Это напрямую связано с репутацией Премьер-Лиги и тем, можно ли им доверять. Такого рода вещи оказывают большое влияние на спонсоров, потому что репутация первостепенна".



"Я был на конференции Soccer Ex в 2017 году. В тот вечер я раскритиковал ПСЖ и "Манчестер Сити". Я сказал, что УЕФА должен применить санкции к "Сити".



"Затем я получил звонок от (исполнительного директора "Сити") Феррана Сорикно, который был зол на меня и позвал в офис "Сити".



"В итоге УЕФА наказал ПСЖ и "Манчестер Сити". "Сити" был отстранен от еврокубков. И только Спортивный арбитражный суд отменил это решение и снял дисквалификацию".



"Все это случилось в 2017 году, и с тех пор дело не сдвинулось. Премьер-Лига — лучшее соревнование в мире, но им важно следить за своей репутацией в экономической сфере".



"Если бы они уладили это раньше, к Премьер-Лиге было бы больше доверия", — цитирует Тебаса The Independent.