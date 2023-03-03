Гарначо вызван в сборную Аргентины

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо решил связать свою международную карьеру со сборной Аргентины, а не Испании.

Гарначо родился в Испании от мамы аргентинки, что дает восходящей звезде "Юнайтед" право выступать за любую из двух сборных.



Гарначо успел поиграть за юношеские сборные Испании U-18 и Аргентины U-20, а впечатляющий прогресс Алехандро в этом сезоне поставил ребром вопрос о том, за какую национальную команду он будет выступать на взрослом уровне.



Судя по всему Гарначо свой выбор сделал. Как сообщает Daily Mirror, Алехандро был назван в числе 35 игроков, которых главный тренер действующих чемпионов Мира Лионель Скалони вызвал на матчи против Панамы и Кюрасао в этом месяце.



Добавим, в этом сезоне Гарначо забил пять голов в 30 матчах за "Юнайтед" с учетом всех соревнований.