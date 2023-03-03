Конте вернется после матча с "Вулверхэмптоном"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте вернется к работе после матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу.

Месяц назад Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря. Антонио поспешил вернуться к исполнению своих обязанностей, засвидетельствовав поражения от "Лестера" и "Милана".

Однако затем 53-летнему Конте был прописан дополнительный отдых, и все это время Антонио оставался в окружении семьи в Италии.

"Я сказал, что он вернется на этой неделе — и это произойдет сразу после матча против "Вулверхэмптона". Он приедет в Лондон и снова будет трудиться, начиная с воскресенья. Так решили доктора", — цитирует ассистента главного тренера "Тоттенхэма" Кристиана Стеллини BBC.

Добавим, при Стеллини "Тоттенхэм" одержал четыре победы из четырех возможных, после чего вылетел из Кубка Англии от "Шеффилд Юнайтед".


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2023 19:00

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