Конте вернется после матча с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте вернется к работе после матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу.

Месяц назад Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря. Антонио поспешил вернуться к исполнению своих обязанностей, засвидетельствовав поражения от "Лестера" и "Милана".



Однако затем 53-летнему Конте был прописан дополнительный отдых, и все это время Антонио оставался в окружении семьи в Италии.



"Я сказал, что он вернется на этой неделе — и это произойдет сразу после матча против "Вулверхэмптона". Он приедет в Лондон и снова будет трудиться, начиная с воскресенья. Так решили доктора", — цитирует ассистента главного тренера "Тоттенхэма" Кристиана Стеллини BBC.



Добавим, при Стеллини "Тоттенхэм" одержал четыре победы из четырех возможных, после чего вылетел из Кубка Англии от "Шеффилд Юнайтед".