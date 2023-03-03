Кулибали похвалил Поттера

Грэм Поттер Защитник "Челси" Калиду Кулибали выступил с похвалой в адрес своего главного тренера Грэма Поттера.

В 2023 года "Челси" забил только четыре гола и одержал одну победу в 11 матчах, из-за чего Поттер оказался под колоссальным давлением.

Однако Кулибали уверяет, что Поттер не потерял контроль над раздевалкой. Для Калиду Грэм выглядит "отличным тренером".

"Грэм Поттер очень хорошо взаимодействует с каждым. Ему все равно, стоил ты 100 миллионов или 20 миллионов, он будет обращаться с тобой одинаково. Это признак отличного тренера", — сообщил Кулибали The Sun.


Метки Кулибали, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 03.03.2023 18:48 # true-manc
    какулиебали дело говорит: дайте поттеру продолжить творить магию, пенисам до борьбы за выживание совсем недолго осталось

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  2. arsfann 03.03.2023 18:24 # arsfann
    Пидор chelsea88 также его похвалил и даже хорошенько отсосал.

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  3. yamateh 03.03.2023 18:05 # yamateh
    одно гавно похвалил другое )

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