Кулибали похвалил Поттера
Защитник "Челси" Калиду Кулибали выступил с похвалой в адрес своего главного тренера Грэма Поттера.
В 2023 года "Челси" забил только четыре гола и одержал одну победу в 11 матчах, из-за чего Поттер оказался под колоссальным давлением.
Однако Кулибали уверяет, что Поттер не потерял контроль над раздевалкой. Для Калиду Грэм выглядит "отличным тренером".
"Грэм Поттер очень хорошо взаимодействует с каждым. Ему все равно, стоил ты 100 миллионов или 20 миллионов, он будет обращаться с тобой одинаково. Это признак отличного тренера", — сообщил Кулибали The Sun.
03.03.2023 18:00
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какулиебали дело говорит: дайте поттеру продолжить творить магию, пенисам до борьбы за выживание совсем недолго осталось
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Пидор chelsea88 также его похвалил и даже хорошенько отсосал.
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одно гавно похвалил другое )
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