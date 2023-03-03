Кулибали похвалил Поттера

Защитник "Челси" Калиду Кулибали выступил с похвалой в адрес своего главного тренера Грэма Поттера.

В 2023 года "Челси" забил только четыре гола и одержал одну победу в 11 матчах, из-за чего Поттер оказался под колоссальным давлением.



Однако Кулибали уверяет, что Поттер не потерял контроль над раздевалкой. Для Калиду Грэм выглядит "отличным тренером".



"Грэм Поттер очень хорошо взаимодействует с каждым. Ему все равно, стоил ты 100 миллионов или 20 миллионов, он будет обращаться с тобой одинаково. Это признак отличного тренера", — сообщил Кулибали The Sun.