Фирмино уходит из "Ливерпуля" в конце сезона
Нападающий Роберто Фирмино принял решение уйти из "Ливерпуля" в конце этого сезона.
Фирмино сыграл важную роль в успехах "Ливерпуля" в предыдущие сезоны, перебравшись на "Энфилд" еще при Брендане Роджерсе, предшественнике Юргена Клоппа, летом 2015.
Роберто является одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом непростом для команды сезоне, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
Тем не менее, Фирмино решил не продлевать свой истекающий контракт и грядущим летом покинет "Ливерпуль" свободным агентом.
Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, о соответствующем решении 31-летний бразилец лично уведомил Клоппа после тренировки в пятницу.
Фирмино также пообещал Клоппу, что будет стараться изо всех сил в конце сезона. Со своим следующим клубом Роберто пока не определился.
03.03.2023 16:00
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Последние комментарии:
Купили нулевого Нуньеса за ахулиард денег, а 30-летний Фирмино выходит каждый раз и мозолит глаза тем насколько он топовее. Вот и решили слить.
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Вице-премьер министр Украины обратился к Valve, Sony и Microsoft, попросив запретить продажи Atomic Heart во всём мире.
Запрос к владельцам основных ведущих торговых площадок отправил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, денежные средства, полученные командой за продажи игры, могут уйти в бюджет РФ и существует риск того, что их потратят на спонсирование военной операции в Украине.
Фёдоров отметил, что в Atomic Heart «пропагандирует коммунистический режим и советскую символику», что нарушает законодательство страны. Также он сообщил, что считает Atomic Heart «новым уровнем цифровой пропаганды», которая использует индустрию видеоигр
А эти уе6аны все жалуются ))
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Легенда…
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(ответить)
друг папки заглота прекратил обслуживание щеки заглота
)))
(ответить)
В российских Telegram-каналах распространяется информация, что Apple прекратила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России.
Компания якобы разослала соответствующие письма в российские авторизованные сервисные центры (АСЦ).
Клиентам, которые столкнулись с поломкой iPad или Mac, предлагают обращаться в магазин и требовать возврата денег. Перед возвратом необходимо получить решение АСЦ. На iPhone и Apple Watch эти ограничения не распространяются.
Редакция iPhones.ru позвонила в три крупнейших авторизованных сервисных центра в России, которые расположены в разных городах. Все они продолжают обслуживать iPad и Mac, и не прекращали это делать.
Также несколько собеседников в АСЦ сообщили iPhones.ru, что не получали подобное письмо от Apple, а ремонт устройств осуществляется в обычном режиме.
В re:Store заявили, что не обладают информацией о письме Apple.
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Ливерпуль
Жетли
Бесстрашный
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Apple прекратила гарантийное обслуживание Mac и iPad в России
)))
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По факту на нем ЛФК и поднялся.
Без него катится к закату.
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уедет домой доигрывать, в солнечный Казахстан
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Опять тупая срусня свой самолёт сбила))
https://t.me/voynareal/52808
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Ванька, напомни, в каком состоянии захваченные города и как там дела с пытками и убийством мирняка. Бомбёжка инфраструктуры - это другое?)
03.03.2023 15:39 #
ivan-tns
Разные цели) Полностью уничтожить большого ума не надо) Да и война с банановой республикой войсками НАТО - достойно внимания)
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(ответить)
Предсказуемо! В Италию поедет доигрывать...
(ответить)
Легенда.
Достойно ушел сам, хотя мог остаться.
Кейта
Фирмино
Следующий АОЧ
МАТИП
МИЛНЕР
Еще бы Фабинье с Гомезом слить нахуй
(ответить)
Удачного продолжения карьеры, легендарный!
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https://t.me/ssternenko/13844
История трансгендерного ребенка, которого убили еблорусские ублюдки ниндзя-партизаны из отряда "Крохмал" , а потом он воскрес.
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СИ СЕНЬОР!!! Лучший бразилец в историй АПЛ.
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Пизда
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Удачи, Легенда!
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вот он настоящий КОРОЛЬ а не ваша эта фейк помойка голубая с пустым стадионом
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