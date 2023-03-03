Фирмино уходит из "Ливерпуля" в конце сезона

Роберто Фирмино Нападающий Роберто Фирмино принял решение уйти из "Ливерпуля" в конце этого сезона.

Фирмино сыграл важную роль в успехах "Ливерпуля" в предыдущие сезоны, перебравшись на "Энфилд" еще при Брендане Роджерсе, предшественнике Юргена Клоппа, летом 2015.

Роберто является одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом непростом для команды сезоне, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

Тем не менее, Фирмино решил не продлевать свой истекающий контракт и грядущим летом покинет "Ливерпуль" свободным агентом.

Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, о соответствующем решении 31-летний бразилец лично уведомил Клоппа после тренировки в пятницу.

Фирмино также пообещал Клоппу, что будет стараться изо всех сил в конце сезона. Со своим следующим клубом Роберто пока не определился.


Метки Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 03.03.2023 17:41 # superglor
    Купили нулевого Нуньеса за ахулиард денег, а 30-летний Фирмино выходит каждый раз и мозолит глаза тем насколько он топовее. Вот и решили слить.

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  2. slash-lfc 03.03.2023 17:36 # slash-lfc
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    Запрос к владельцам основных ведущих торговых площадок отправил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, денежные средства, полученные командой за продажи игры, могут уйти в бюджет РФ и существует риск того, что их потратят на спонсирование военной операции в Украине.

    Фёдоров отметил, что в Atomic Heart «пропагандирует коммунистический режим и советскую символику», что нарушает законодательство страны. Также он сообщил, что считает Atomic Heart «новым уровнем цифровой пропаганды», которая использует индустрию видеоигр

    А эти уе6аны все жалуются ))

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  3. liverpo0ol 03.03.2023 17:34 # liverpo0ol
    Легенда…

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  4. one-on-one 03.03.2023 17:27 # one-on-one
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  5. jack-4poker 03.03.2023 17:27 # jack-4poker
    друг папки заглота прекратил обслуживание щеки заглота


    )))

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  6. jack-4poker 03.03.2023 17:16 # jack-4poker
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  7. chr1s8rown 03.03.2023 17:16 # chr1s8rown
    Ливерпуль
    Жетли
    Бесстрашный

    (ответить)

  8. narcot 03.03.2023 17:10 # narcot
    Apple прекратила гарантийное обслуживание Mac и iPad в России


    )))

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  9. vanomas 03.03.2023 16:57 # vanomas
    По факту на нем ЛФК и поднялся.
    Без него катится к закату.

    (ответить)

  10. jack-4poker 03.03.2023 16:49 # jack-4poker
    уедет домой доигрывать, в солнечный Казахстан

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  11. narcot 03.03.2023 16:41 # narcot
    Опять тупая срусня свой самолёт сбила))



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  12. narcot 03.03.2023 16:40 # narcot
    Ванька, напомни, в каком состоянии захваченные города и как там дела с пытками и убийством мирняка. Бомбёжка инфраструктуры - это другое?)


    03.03.2023 15:39 #
    ivan-tns

    Разные цели) Полностью уничтожить большого ума не надо) Да и война с банановой республикой войсками НАТО - достойно внимания)
    (ответить)

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  13. ivan-tns 03.03.2023 16:32 # ivan-tns
    Предсказуемо! В Италию поедет доигрывать...

    (ответить)

  14. felix-the-cat 03.03.2023 16:26 # felix-the-cat
    Легенда.

    Достойно ушел сам, хотя мог остаться.


    Кейта

    Фирмино

    Следующий АОЧ

    МАТИП

    МИЛНЕР


    Еще бы Фабинье с Гомезом слить нахуй

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  15. liverbro 03.03.2023 16:17 # liverbro
    Удачного продолжения карьеры, легендарный!

    (ответить)

  16. iskander8sg 03.03.2023 16:13 # iskander8sg
    https://t.me/ssternenko/13844
    История трансгендерного ребенка, которого убили еблорусские ублюдки ниндзя-партизаны из отряда "Крохмал" , а потом он воскрес.

    (ответить)

  17. slash-lfc 03.03.2023 16:08 # slash-lfc
    СИ СЕНЬОР!!! Лучший бразилец в историй АПЛ.

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  18. lexa-arsenal 03.03.2023 16:07 # lexa-arsenal
    Пизда

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  19. gavriil 03.03.2023 16:06 # gavriil
    Удачи, Легенда!

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  20. yxaxaxaxaxa 03.03.2023 16:05 # yxaxaxaxaxa
    вот он настоящий КОРОЛЬ а не ваша эта фейк помойка голубая с пустым стадионом

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