Фирмино уходит из "Ливерпуля" в конце сезона

Нападающий Роберто Фирмино принял решение уйти из "Ливерпуля" в конце этого сезона.

Фирмино сыграл важную роль в успехах "Ливерпуля" в предыдущие сезоны, перебравшись на "Энфилд" еще при Брендане Роджерсе, предшественнике Юргена Клоппа, летом 2015.



Роберто является одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом непростом для команды сезоне, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Тем не менее, Фирмино решил не продлевать свой истекающий контракт и грядущим летом покинет "Ливерпуль" свободным агентом.



Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, о соответствующем решении 31-летний бразилец лично уведомил Клоппа после тренировки в пятницу.



Фирмино также пообещал Клоппу, что будет стараться изо всех сил в конце сезона. Со своим следующим клубом Роберто пока не определился.