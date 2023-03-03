Александер-Арнольд: "Мы на правильном пути"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд чувствует, что его команда преодолела кризис и готова ударно провести концовку сезона.

Набрав 10 из 12 последних доступных очков в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" оставил позади крайне неудачный для себя отрезок.



Трент чувствует, что дела "красных" пошли в гору, и это вселяет в него оптимизм в плане борьбы за попадание в топ-4.



"У нас наладились результаты, а также мы играем в хороший футбол".



"Мы одерживаем победы, особенно в это время сезона, и нам нужно стремиться как можно выше. Мы на правильном пути, но нужно продолжать в том же духе".



"Мы как команда понимаем, что не все в наших руках. Нам нужно добиваться результатов, но впереди все еще длинный путь, предстоит сыграть много матчей, и многое может случиться".



"Нам важно набирать очки, и именно об этом мы думаем. В апреле и мае будет видно, но пока что нам нужно стараться улучшить свою позицию".



"Три очка против такой команды, как "Юнайтед", в воскресенье очень бы нам помогли в этом плане", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.