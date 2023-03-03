Клопп: "Очень рад за Рэшфорда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его радуют успехи нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В ближайшее воскресенье защитники "Ливерпуля" постараются сдержать Рэшфорда, который забил 17 голов во всех соревнованиях после паузы на Чемпионат Мира в Катаре.



Несмотря на то, что Рэшфорд находится по другую сторону баррикад, Клопп восхищается, каким образом Маркус преобразился после провального прошлого сезона.



"Невозможно, радоваться чему-нибудь хорошему насчет "Манчестер Юнайтед", когда ты являешься главным тренером "Ливерпуля", но я очень рад за Рэшфорда".



"У него был очень сложный прошлый год, когда он не играл на уровне, на котором может. Я знал, что это изменится. Порой у тебя нет на это времени, но он изменил это".



"Он играет невероятным образом. Он техничен, быстр, сочетает в своей игре все. Он хладнокровен перед воротами — он забивает потрясающие голы, простые голы, головой".



"Нам уже доводилось играть против игроков мирового уровня, и нам нужно обороняться коллективно. Он не единственный определяющий игрок", — цитирует Клоппа Daily Mail.