"Саутгемптон" готов отпустить Уорд-Проуза

"Саутгемптон" не будет стоять на пути у своего капитана Джеймса Уорд-Проуза, если тот пожелает уйти после окончания этого сезона.

Уорд-Проуз на высоком уровне проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Однако сейчас "Саутгемптон" располагается на самом дне таблицы, в четырех очках от спасительного места.



Как утверждает talkSPORT, на "Сент-Мэри" ожидают интереса к Джеймсу со стороны других клубов, включая "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". И если 28-летний полузащитник пожелает уйти, он получит соответствующее благословение.



Добавим, Уорд-Проуз является воспитанником "Саутгемптона", в системе которого он находится с восьми лет.