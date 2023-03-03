"Саутгемптон" готов отпустить Уорд-Проуза
"Саутгемптон" не будет стоять на пути у своего капитана Джеймса Уорд-Проуза, если тот пожелает уйти после окончания этого сезона.
Уорд-Проуз на высоком уровне проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Однако сейчас "Саутгемптон" располагается на самом дне таблицы, в четырех очках от спасительного места.
Как утверждает talkSPORT, на "Сент-Мэри" ожидают интереса к Джеймсу со стороны других клубов, включая "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". И если 28-летний полузащитник пожелает уйти, он получит соответствующее благословение.
Добавим, Уорд-Проуз является воспитанником "Саутгемптона", в системе которого он находится с восьми лет.
03.03.2023 13:00
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