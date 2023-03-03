"Астон Вилла" и "Эвертон" поспорят за Абрахэма

"Астон Вилла" и "Эвертон" поспорят за нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма грядущим летом.

Ранее интерес к Абрахэму также приписывали "Манчестер Юнайтед", однако the i утверждает, что приоритетом "красных дьяволов" все же является Виктор Осимхен из "Наполи".



Что касается Абрахэма, то интерес к нему из Премьер-Лиги существовал еще в январе, однако стремящаяся в Лигу Чемпионов команда Жозе Моуриньо не пожелала терять важного игрока посреди сезона.



При этом "Рома" открыта к продаже Тэмми по окончании сезона и ориентируется на 67 миллионов фунтов, что равняется сумме обратного выкупа 25-летнего англичанина "Челси".



Добавим, Абрахэм забил 27 голов за "Рому" в прошлом сезоне. Эта кампания складывается для Тэмми менее продуктивно — он отличился лишь семь раз в 32 матчах и не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.