Стейвли объяснила, почему саудиты купили "Ньюкасл"

Совладелица "Ньюкасла" Аманда Стейвли объяснила, почему Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) купил "сорок", а не какой-либо клуб "большой шестерки".

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" оказались выставлены на продажу. Также ходят упорные слухи о том, что щедрого инвестора ищет "Тоттенхэм".



Однако Стейвли, которой принадлежит 10% акций "Ньюкасла" уверена, что саудиты не жалеют о своих вложениях в клуб с "Сент-Джеймс Парк", который обошелся им в 10 раз дешевле, чем мог бы "Юнайтед" или "Ливерпуль".



"Когда мы обратили свой взор на "Ньюкасл", то очень ясно понимали, что хотим клуб со страстными фанатами. Мы получили искомое. Мы также хотели клуб по доступной цене, потому что мы (Стейвли и ее супруг Мехрдад Годусси) являемся партнерами PIF".



"Мы не настолько богаты. Мы являемся бедным партнером, и это помогает определяться со многими решениями".



"Мы не стали покупать замечательные "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль". Я огромный фанат "Ливерпуля", и мы пытались их купить в прошлом, но мы пришли на матч "Ньюкасла" и сказали: "Зачем тратить миллиарды, когда можно получить "Ньюкасл" за 350 миллионов фунтов?"



"Может ли PIF продать "Ньюкасл" и купить какой-нибудь большой английский клуб? Нет, я не думаю. Я не могу говорить за PIF, но я этого не ожидаю. За последний год мы перешли от 11 места к шансу на попадание в Лигу Чемпионов".



"Пока что мы инвестировали 200 миллионов фунтов новых денег. И у нас есть бизнес-план на пять, 10, 15 лет".



"Учитывая строгость правил финансового фейр-плей, нам нужно сделать все возможное для наращивания своих доходов", — цитирует Стейвли Sky Sports.