Эдуар Менди близок к возобновлению тренировок

Голкипер "Челси" Эдуар Менди близок к возобновлению полноценных тренировок, но его будущее остается под большим вопросом.

Менди находится вне игры с начала календарного года, когда он получил перелом пальца руки на тренировке. Эдуар был вынужден отправиться во Францию для операции.



Сейчас восстановление Менди выходит на финишную прямую. Эдуар уже проводит легкие тренировки и надеется в течение двух недель получить зеленый свет на возвращение в общую группу, сообщает Daily Mail.



До перелома пальца у Менди также были проблемы с плечом, из-за чего Эдуар сыграл лишь пять матчей за "Челси" при Грэме Поттере, который был назначен главным тренером в сентябре.



Потеря Менди места в стартовом составе "Челси" осложняет процесс переговоров о новом контракте — Эдуар, от действующего соглашения которого остается два года, уже отклонил ряд предложений "синих".



Менди не устраивают не только предлагаемые "Челси" условия, но и место на скамейке запасных — всего лишь год назад сенегалец, которому на текущей неделе исполнилось 31, признавался ФИФА лучшим голкипером в мире.



Отсутствие компромисса с Менди в ближайшие месяцы может подтолкнуть "Челси" к тому, чтобы продать Эдуара грядущим летом и обратиться на трансферный рынок для приглашения другого голкипера в конкуренты к первому номеру команды Кепе Аррисабалаге.