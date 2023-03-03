"Форест" опасается интереса других клубов к Куперу
"Ноттингем Форест" опасается интереса других клубов Премьер-Лиги к своему главному тренеру Стиву Куперу.
Выведя "Форест" в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, в этом Купер получил в свое распоряжение новых игроков еще больше, чем Грэм Поттер из "Челси".
В отличие от коллеги, у Стива лучше ладится работа. "Лесники" играют в привлекательный футбол и держатся на некотором отдалении от зоны вылета.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Форест" предстоит настоящая битва за сохранение 43-летнего валлийца, заслужившего репутацию одного из лучших молодых тренеров в стране.
Сменить рулевого к следующему сезону могут "Тоттенхэм", "Челси", "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Лидс" и "Брайтон", и уже минимум два клуба всерьез задумываются о приглашении Поттера.
Добавим, ранее в этом сезоне Купер заключил с "Форест" новый контракт, рассчитанный до 2025 года.
03.03.2023 09:00
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