"Форест" опасается интереса других клубов к Куперу

"Ноттингем Форест" опасается интереса других клубов Премьер-Лиги к своему главному тренеру Стиву Куперу.

Выведя "Форест" в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, в этом Купер получил в свое распоряжение новых игроков еще больше, чем Грэм Поттер из "Челси".



В отличие от коллеги, у Стива лучше ладится работа. "Лесники" играют в привлекательный футбол и держатся на некотором отдалении от зоны вылета.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Форест" предстоит настоящая битва за сохранение 43-летнего валлийца, заслужившего репутацию одного из лучших молодых тренеров в стране.



Сменить рулевого к следующему сезону могут "Тоттенхэм", "Челси", "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Лидс" и "Брайтон", и уже минимум два клуба всерьез задумываются о приглашении Поттера.



Добавим, ранее в этом сезоне Купер заключил с "Форест" новый контракт, рассчитанный до 2025 года.