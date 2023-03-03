Агент Холанда: "Реал" — мечта для игроков"
Агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда заявила, что "Реал" является "мечтой для игроков".
22-летний Холанд блестяще проводит свой дебютный сезон после перехода из дортмундской "Боруссии", только в Премьер-Лиге забив 27 голов.
При этом пресса продолжает сватать Холанда в "Реал", и даже главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле пришлось опровергать слухи о пункте в контракте Эрлинга насчет Мадрида.
Однако агент Рафаэла Пимента намекает, что "Реал" все же представляет интерес для 22-летнего норвежца, который там смог бы покорить Лигу Чемпионов.
"Есть Премьер-Лига, но также есть Мадрид. Они обладает кое-чем своим и тоже являются мечтой для игроков".
"Благодаря Мадриду магия продолжает существовать. У них нет больших матчей каждую неделю, но у них есть Лига Чемпионов", — цитирует Пименту BBC.
03.03.2023 08:00
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