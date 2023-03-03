Де Йонг снова стал целью для "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга одной из своей ведущих трансферных целей на грядущее лето.

Де Йонг был целью номер один Тен Хага прошлым летом, однако тогда Френки не пожелал уходить из "Барселоны" ради своего бывшего наставника по "Аяксу".



Финансовое положение "Барселоны" остается катастрофическим, поэтому на "Олд Траффорд" ожидают, что каталонский клуб будет открыт к продаже Де Йонга после окончания этого сезона.



Также "Юнайтед" ожидает, что на сей раз и сам Де Йонг проявит больший интерес к переезду в Манчестер благодаря тому, как хорошо "красные дьяволы" выступают в этом сезоне.



Уже завоевав Кубок Лиги, "Юнайтед" продолжает борьбу на трех других фронтах, а в плей-офф Лиги Европы "дьяволы" выбили как раз "Барселону". Тен Хаг надеется, что это произведет впечатление на 25-летнего голландца, сообщает talkSPORT.