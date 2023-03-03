Невилл: "МЮ — единственный вариант для Кейна"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" — единственный реальный вариант для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.

Кейн демонстрирует отличную форму в этом сезоне, забив 18 голов в 26 матчах Премьер-Лиги и став лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен.



Однако на текущей неделе "шпоры" проиграли "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии, что с высокой вероятностью означает очередной бестрофейный сезон для лондонского клуба.



По мнению Невилл, 29-летнему англичанину пора решить, хочет ли он трофеев. Если да, то в Премьер-Лиге есть только один подходящий вариант.



"Думаю, Харри Кейн захочет выигрывать трофеи. Посмотрим, посвятит ли он "Тоттенхэму" свои последние пять лет, как это делали некоторые игроки".



"Так делал Мэтт Ле Тиссье в "Саутгемптоне". Так в прошлом делали некоторые другие игроки, выступавшие в Англии. Они связывали свое будущее с клубами, потому что любили свой клуб и заботились о нем".



"Но если Харри уйдет, сейчас тот самый момент".



"Он удивительный игрок, отличный профессионал, и если Харри Кейн может сейчас уйти, он бы не отказался отправиться в клуб из Манчестера, "Юнайтед" или "Сити".



"Это вряд ли будет "Сити", учитывая их траты на Холанда и то, как они выступают с ним, а вот "Манчестер Юнайтед" отчаянно нуждается в центральном нападающем".



"Фанаты "Тоттенхэма" будут в ярости от меня, они скажут, что я, вещая по телевизору, пытаюсь заманить их игрока в "Манчестер Юнайтед". Это не так. Просто в данный момент времени это выглядит наиболее вероятным направлением".



"В "Челси" я его не вижу. Он весьма предан "Тоттенхэму", а у них с "Челси" большое соперничество. Я не представляю этого перехода, хотя "Челси" и нуждается в центральном нападающем".



"Он не перейдет в "Арсенал" из-за соперничества, поэтому "Манчестер Юнайтед" — единственный вариант для Харри Кейна в Англии этим летом".



"Также упоминали "Баварию". Это возможно, и я думаю, Даниэль Леви охотнее продаст его за рубеж, поэтому посмотрим".



"Но если Харри хочет выигрывать трофеи, ему нужно покинуть "Тоттенхэм", потому что у "Тоттенхэма" сложности в этом плане", — сообщил Невилл Sky Sports.