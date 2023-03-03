Босс Премьер-Лиги призвал не спешить с выводами насчет "Челси"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс предостерег от поспешных выводов насчет трансферной политики новых владельцев "Челси".

За два последних окна "Челси" потратил свыше 600 миллионов фунтов на укрепление состава, попутно обновив трансферный рекорд Премьер-Лиги покупкой Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 107 млн. фунтов.



По мнению Мастера, насчет этого пока рано делать выводы, однако босс Премьер-Лиги ожидает, что "Челси" попытается отбить часть затрат грядущим летом.



"Я здесь не для того, чтобы защищать их. Новые владельцы клуба находятся здесь менее года, и у них было два трансферных окна. Судить клуб можно после трех или четырех лет".



"Полагаю, новые владельцы сказали бы, что у них другая трансферная политика относительно предыдущего режима. Контракты игроков стали дольше, зарплаты ниже. Конечно, у нас есть свои правила, которые станут проверкой для их первых 12 месяцев".



"Вопрос в том, продадут ли они некоторых из своих игроков в следующее окно? Я не знаю ответ на этот вопрос, я также не собираюсь защищать их, но о такого рода вещах нужно судить только после некоторого периода времени", — цитирует Мастерса The Independent.