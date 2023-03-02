Фред: "Гарначо станет одним из лучших игроков в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред уверен, что его партнер по команде Алехандро Гарначо станет одним из лучших игроков в мире.

Накануне 18-летний Гарначо на последней минуте забил победный для "Юнайтед" гол в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма", а уже в компенсированное время Фред упрочил успех "красных дьяволов" — 3:1.



Фред высоко оценивает игру Гарначо в этом отдельно взятом матче и считает, что у юного аргентинца большое будущее.



"Я горд быть частью этой команды, потому что каждый готов трудиться, влиять на игру, и мы одержали большую победу сегодня".



"Мы очень хорошо играли после пропущенного гола, мы отыгрались и одержали победу в этом матче. Это важно, нам нужно продолжать идти вперед".



"Гарначо провел очень хороший матч, забил хороший гол и показал славную игру. Он молодой игрок. Он станет одним из лучших игроков в мире, несомненно".



"Сегодня он забил и хорошо сыграл, ему нужно продолжать в том же духе", — сообщил Фред официальному веб-сайту "Юнайтед".