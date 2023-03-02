Ван Дейк считает, что ему следовало сделать паузу после ЧМ-2022

Защитник Виргил Ван Дейк считает, что ему стоило сделать перерыв от выступлений за "Ливерпуль" после Чемпионата Мира в Катаре.

Игра Ван Дейка находится под пристальным вниманием с момента, как Виргил вернулся в строй после полученной 18 месяцев назад против "Эвертона" травмы крестообразных связок колена.



Ван Дейк признается, что жертвовал собой ради "Ливерпуля", однако накопленная усталость дала о себе знать после выступлений за сборную Голландии на ЧМ-2022, обернувшись упадком формы и резкой критикой игры Виргила в составе "красных".



"Я вернулся после довольно сложной травмы. Это требует лечения, это требует времени, это требует привыкания и адаптации".



"Вернувшись после этой травмы колена, я сыграл все матчи в Премьер-Лиге, потому что каждый хочет выходить на поле, включая меня. Но меня настигло то, что я сыграл слишком много матчей за отрезок времени. Когда наступает день матча, я хочу играть, и я делаю все возможное, чтобы сыграть, но перед Чемпионатом Мира я бы мог подумать: "Отдохни немного, чтобы быть лучше готовым".



"Но я этого не сделал, потому что я хочу играть и хочу приносить пользу своему футбольному клубу, который я люблю и ради успеха которого я тружусь каждый день. Но, к сожалению, это настигло меня, мой организм. Я не робот, и я думаю, что поехать на Чемпионат Мира, выступить на Чемпионате Мира, затем ничего не делать неделю и вернуться к игре за клуб, возможно, не было правильным решением", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.