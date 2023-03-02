"Юнайтед" проявляет интерес к Лавиа

"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Лавиа только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 14 миллионов фунтов. С тех пор Ромео утвердился ключевым игроком команды с южного побережья Англии.



Среди почитателей таланта Лавиа значатся "Челси" и "Арсенал", а теперь, как утверждает Daily Mail, интерес к 19-летнему бельгийцу проявил "Юнайтед".



Добавим, "Сити" сохраняет опцию обратного выкупа Лавиа, который является воспитанником "Андерлехта", примерно за 40 млн. фунтов.