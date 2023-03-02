"Челси" близок к решению по стадиону

Владельцы "Челси" близки к решению насчет своего стадиона "Стэмфорд Бридж".

Рассмотрев несколько вариантов, включая переезд в другую локацию, сейчас "Челси" склоняется к тому, чтобы снести "Стэмфорд Бридж" и построить на его месте совершенно новый стадион.



Как сообщает The Telegraph, американские владельцы "Челси" убеждены, что их клуб должен обладать одной из лучших арен в Англии и Европе, однако 2030 год выглядит самым ранним временем, когда "синие" могут обзавестись новым домом.



Более того, "Челси" уже работает над выкупом прилегающего к "Стэмфорд Бридж" участка земли площадью в половину гектара. Там "синие" смогли бы создать общественное пространство и элементы инфраструктуры, оставив больше места для нового стадиона вместимостью минимум в 55,000 зрителей.



