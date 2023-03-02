МЮ получил запросы насчет аренды Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" получил ряд запросов насчет аренды нападающего Мейсона Гринвуда.

В данный момент "Юнайтед" продолжает внутреннее расследование после того, как с 21-летнего Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании и избиении своей девушки, которая сейчас — если верить таблоидам — вынашивает ребенка от агрессора.



Этот процесс не будет быстрым — "красные дьяволы" едва ли примут решение о реабилитации отстраненного игрока раньше окончания этого сезона.



Однако "Юнайтед" уже сейчас может обеспечить Гринвуда игровой практикой. Как сообщает The Telegraph, сразу несколько клубов из Турции и других стран с открытыми трансферными окнами сделали свои запросы насчет Мейсона.



Трансферное окно в Турции должно было закрыться 18 февраля, однако затем дедлайн был передвинут на 5 марта. Также окно все еще открыто в Исландии, Норвегии, Молдавии, Белоруссии и на Фарерских островах.



Добавим, контракт Гринвуда с зарплатой в 70,000 фунтов в неделю истекает только в 2025 году, причем клубу принадлежит опция его продления на 12 месяцев. Сейчас Мейсон не играет и не тренируется с января прошлого года.