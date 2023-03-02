"Ливерпуль" уверен в приобретении Маунта

Мейсон Маунт "Ливерпуль" уверен в приобретении полузащитника "Челси" и сборной Англии Мейсона Маунта грядущим летом.

Как известно, действующий контракт Маунта с "Челси" истекает в следующем году, а переговоры сторон о продлении сотрудничества находятся в тупике.

Получая сейчас только 80,000 фунтов в неделю, Маунт хочет войти в число самых высокооплачиваемых игроков "Челси", однако боссы лондонского клуба считают запросы Мейсона, который переживает затяжной игровой спад, завышенными.

Эту ситуация подталкивает "Челси" к продаже Маунта в летнее трансферное окно, и talkSPORT называет переход Мейсона в "Ливерпуль" "очень вероятным".

"Ливерпуль" отчаянно нуждается в обновлении центра поля, и главный тренер "красных" Юрген Клопп считает, что 24-летний англичанин стал бы "идеальным дополнением" к его команде.


Метки Ливерпуль, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2023 18:00

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  1. slash-lfc 02.03.2023 18:40 # slash-lfc
    Маунтенок ^_^

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  2. gary47 02.03.2023 18:18 # gary47
    Не помешал бы, это точно.

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  3. meshuggah 02.03.2023 18:09 # meshuggah
    ВУАХАХАХАХ

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  4. chelsea88 02.03.2023 18:02 # chelsea88
    Будут конченными дебилами если отпустят Маунта.

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