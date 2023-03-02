"Ливерпуль" уверен в приобретении Маунта

"Ливерпуль" уверен в приобретении полузащитника "Челси" и сборной Англии Мейсона Маунта грядущим летом.

Как известно, действующий контракт Маунта с "Челси" истекает в следующем году, а переговоры сторон о продлении сотрудничества находятся в тупике.



Получая сейчас только 80,000 фунтов в неделю, Маунт хочет войти в число самых высокооплачиваемых игроков "Челси", однако боссы лондонского клуба считают запросы Мейсона, который переживает затяжной игровой спад, завышенными.



Эту ситуация подталкивает "Челси" к продаже Маунта в летнее трансферное окно, и talkSPORT называет переход Мейсона в "Ливерпуль" "очень вероятным".



"Ливерпуль" отчаянно нуждается в обновлении центра поля, и главный тренер "красных" Юрген Клопп считает, что 24-летний англичанин стал бы "идеальным дополнением" к его команде.