Андрей Сантос вернулся в "Васко да Гаму"

"Челси" отправил своего полузащитника Андрея Сантоса назад в "Васко да Гаму".

"Челси" только в январе приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов, однако Андрею не удалось получить разрешение на работу в Англии, даже с помощью апелляции.



Переход 18-летнего Сантоса в бразильский гранд "Палмейрас" тоже сорвался, поэтому "Челси" решил отправить Андрея за практикой назад в его родной клуб.



"Челси" не уточняет, на какой срок рассчитана аренда Сантоса, однако ожидается, что предсезонную подготовку грядущим летом Андрей пройдет с "синими".



Добавим, Сантос едва выиграл с юношеской сборной Бразилии Чемпионат Южной Америки U-20, став совместно лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.