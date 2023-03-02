Андрей Сантос вернулся в "Васко да Гаму"

Андрей Сантос "Челси" отправил своего полузащитника Андрея Сантоса назад в "Васко да Гаму".

"Челси" только в январе приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов, однако Андрею не удалось получить разрешение на работу в Англии, даже с помощью апелляции.

Переход 18-летнего Сантоса в бразильский гранд "Палмейрас" тоже сорвался, поэтому "Челси" решил отправить Андрея за практикой назад в его родной клуб.

"Челси" не уточняет, на какой срок рассчитана аренда Сантоса, однако ожидается, что предсезонную подготовку грядущим летом Андрей пройдет с "синими".

Добавим, Сантос едва выиграл с юношеской сборной Бразилии Чемпионат Южной Америки U-20, став совместно лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.


Метки аренда, Васко да Гама, Сантос, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2023 17:00

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