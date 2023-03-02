"Челси" возобновил интерес к Гвардиолу

"Челси" возобновил интерес к центральному защитнику "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолу.

Достоверно известно, что "Челси" вел переговоры с "РБ Лейпциг" насчет Гвардиола еще прошлым летом, но достичь компромисса тогда не удалось — два клуба продолжили диалог, но лишь договорились о переходе нападающего Кристофера Нкунку к "синим" после окончания этого сезона.



Как утверждает The Times, сейчас "Челси" готов предпринять вторую попытку заполучить Йошко, который в декабре заключил с "РБ Лейпциг" новый контракт до 2027 года.



Этот новый контракт предполагает отступные в размере 97 миллионов фунтов, но этот пункт вступит в силу только с 2024 года. "Челси" надеется, что грядущим летом "РБ Лейпциг" согласится на меньшую сумму.



Однако в борьбе за 21-летнего хорвата "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".