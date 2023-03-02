Уилл Стилл. Как фанат Football Manager стал менеджером клуба Лиги 1 в 30 лет

Бельгиец английского происхождения Уилл Стилл — один из самых популярных тренеров в европейском футболе текущего сезона. Игравший только на любительском уровне поклонник компьютерной игры Football Manager неожиданно возглавил посреди сезона французский "Реймс", сумел вытащить команду из зоны вылета и дважды не проиграть ПСЖ, и все это — в статусе самого молодого менеджера в топ-лигах Европы.

Если бы кто-то сказал Уиллу Стиллу, что в 30 лет он будет возглавлять клуб Лиги 1 и противостоять в качестве тренера Неймару, Мбаппе, Серхио Рамосу и Марко Верратти, он бы только покрутил пальцем у виска. Может быть, в Football Manager, когда по ночам Уилл устраивал баталии за компьютером с братьями, но не в реальной жизни!



Однако жизнь может быть довольно безумной. Сейчас Уилл возглавляет "Реймс" и является одним из самых популярных и перспективных менеджеров Европы, а его брат Эд тренирует бельгийский "Эйпен". Третий брат Нико работает видеоаналитиком, но именно в этой роли начинался путь в большом футболе Уилла и Эда, так что не стоит исключать того, что и третий Стилл когда-то станет менеджером.



Уилл Стилл: "Я никогда не устанавливал никаких границ или пределов для себя, но я никогда и не ставил конкретных целей. Когда я начал заниматься тренерской работой, я не ставил цель стать менеджером клуба Лиги 1 к определенному возрасту. Я просто не такой человек. Главное для меня — получать удовольствие от того, чем я занимаюсь".



"Я уверен, что всегда остаюсь в настоящем. Это означает, что я никогда не думаю о том, что будет дальше, поэтому мои нынешние достижения меня немного удивляют. За последние годы было несколько моментов, когда я хотел себя ущипнуть".



Один из них произошел, когда Стиллу впервые позвонили со "Стад де Реймс". "Мы только что назначили Оскара Гарсию главным тренером и некоторое время следим за вами", — сказал Стиллу генеральный директор. "Не хотите спуститься поболтать?"



"Я едва мог в это поверить. Было совершенно нереально, что "Реймс" знал, кто я такой, не говоря уже о том, что они следили за моим прогрессом в качестве тренера. Я не обладал известным именем — по крайней мере, я так думал — за пределами Бельгии, где я родился и вырос и где до этого момента прошла вся моя карьера. Когда вы там находитесь, Бельгия кажется очень маленькой и замкнутой".



"Я отправился в Реймс, и мне предложили стать помощником Оскара. Они сказали мне, что им понравилось, как я провожу тренировки. Они приходили посмотреть на несколько моих тренировок без моего ведома, и им нравилось, сколько энергии я вкладываю и сколько получаю от игроков. Они сказали, что у них есть другие помощники, которые хорошо разбираются в видеоанализе и подготовке к матчу, и им нужен кто-то, кто поможет на тренировочной базе".



Уилл Стилл — англичанин, как и его родители, но родился он в Бельгии. Для столь многокультурной страны привычным делом является знание трех языков: английского, французского и фламандского. Уилл пытался стать профессиональным футболистом, но у него ничего не получилось — он играл на позиции опорного полузащитника только в любительских командах, а в 18 лет пошел учиться в колледж — в английском Престоне. Именно там параллельно и началась его тренерская карьера уже в 19 лет, когда Уилл принял команду "Престон" U-14.



"Я воспользовался шансом поступить в колледж и провести некоторое время в Англии в 18 лет. Именно тогда я понял, что футбол — это гораздо больше, чем просто игра. Были коучинг, анализ, разведка, физиотерапия, физическая подготовка. Коучинг казался абсолютно лучшей вещью. Это было самое близкое, чем я мог заменить адреналин, который получал от игры в футбол".



"Мой первый тренерский опыт был в академии "Престон Норт Энд". Быть вовлеченным в игру было великолепно. Я и раньше тренировал с братом в Бельгии, но не на таком уровне. "Эти дети на самом деле хороши!" — вот что я тогда думал. После этого я понял, что коучинг — это то, чем я хочу заниматься. Вернувшись в Бельгию после окончания колледжа, я решил набраться опыта в профессиональной игре. Я начал стучать во все двери. Я нашел адреса всех, кого мог, в бельгийском футболе и пошел к ним".



Но никто не воспринимал всерьез 24-летнего парня, только закончившего колледж, чей опыт тренерской работы ограничивался детским футболом. "Я молод, и я никто", — говорил Стилл. "Но у меня есть опыт работы в "Престоне" и опыт колледжа. Могу ли я каким-либо образом, чем-то вам помочь?" Дверь за дверью закрывались перед его лицом. Некоторые люди говорили, что позвонят через две недели, но Уилл так и не получил от них ответа. Он начал терять надежду.



Но ему повезло в последнем клубе, в который он постучал. В клубе, где он не очень хотел работать, так как когда-то его отчислили из академии за бесперспективностью. Этим клубом был "Сент-Трюйден" — на тот момент аутсайдер второго бельгийского дивизиона, а тренером — Янник Феррера.



Стилла взяли на работу в качестве видеоаналитика — он должен был отсматривать игры соперников "Сент-Трюйдена", записывать их на видео и готовить для тренера нарезку важных моментов игры, пытаясь проанализировать соперника и выделить его сильные и слабые стороны.



"Итак, я пошел. Мне так хотелось проявить себя. Я не могу сказать вам, сколько раз я пересматривал игру после того, как снял ее. Я просто хотел показать Яннику, что вижу происходящее на поле. Я смонтировал видео и отнес его тренеру. Первое, что он сказал: "Это нелепо — ты сделал слишком много!" Но Яннику понравилось рвение молодого парня, и он взял его на работу.



Сначала Стилл занимался видеоанализом, но затем стал потихоньку все больше заниматься тренировками. Без каких-либо официальных заявлений Уилл стал помощником Ферреры. Тренировки оказались самым интересным для него занятием, и Уилл подходил к их проведению очень креативно. Даже сейчас в "Реймсе" он использует те наработки, что когда-то сделал в "Сент-Трюйдене".



Все тренировки Стилла имеют соревновательную составляющую, что помогает подогревать азарт футболистов. Худшие в каких-то компонентах угощают всю команду ужином или собирают мячи после тренировки, что создает эффект постоянной конкуренции и легкого соперничества. Именно это умение "зажечь" футболистов на тренировке нравилось в Стилле всем руководителям клубов, в которых он работал.



Именно благодаря этому он стал в 2017 году в 25 лет временно исполняющим обязанности менеджера "Льерса", затем поработал некоторое время в "Беерсхоте" и, наконец, попал в "Реймс" в качестве ассистента Оскара Гарсии.



"Хотя я был главным тренером профессиональной команды, я все еще пробовал себя в Football Manager. Я никогда не думал, что Football Manager повлиял на мою карьеру в реальной жизни, но, если подумать об этом сейчас, это определенно повлияло. В детстве я зациклился на этом, и игра, вероятно, зажгла во мне тот огонь, который я сейчас испытываю как тренер у бровки. Я был одержим этим, когда рос. Мы с братом без устали играли в нее — нам не разрешали играть в PlayStation, поэтому мы играли в Football Manager на домашнем компьютере".



"Мы приступали к формированию команды, подбору состава, организации тренировок, контролю за тем, чтобы команда двигалась в правильном направлении — все детали. Лучше этого ничего не было, пусть даже и виртуального! И вот я сделал это по-настоящему. Помню, когда я был в "Сент-Трюйдене", я тоже пытался выиграть с ними лигу в Football Manager!"



Однако, когда Стилл попал в "Реймс", времени на игру в компьютер уже не было. У него начались большие дела, а вдобавок ему нужно было получить тренерскую лицензию. Именно поэтому он на некоторое время уехал в "Стандард" из Льежа, чтобы обучаться в Бельгии. Интересно, что сейчас у Стилла все еще нет необходимой лицензии для работы на уровне Лиги 1, и "Реймс" платит штраф в 25,000 евро за каждый матч, который Стилл проводит в качестве главного тренера клуба.



Не успел Уилл Стилл насладиться ролью ассистента тренера в большом клубе, как его бросили в самое пекло — сделали менеджером клуба, оказавшегося в зоне вылета перед игрой с "Пари Сен-Жермен".



"Затем произошло почти немыслимое. У меня зазвонил телефон. Это были владельцы. "Оскар уезжает", — сказали мне. "Таковы условия вашего контракта — вы не можете уйти. Мы хотим, чтобы вы заняли его место". У меня не было ни выбора, ни времени, чтобы все обдумать", — вспоминает Стилл.



"Я никогда не думал, что стану главным тренером на "Стад де Реймс". Особенно так быстро. Это был октябрь 2022 года, и мне изначально дали работу до Чемпионата Мира в Катаре. Это означало, что есть шесть матчей, чтобы набрать как можно больше очков. Тогда, сказали они, мы пересмотрим положение вещей".



"Это был еще один "ущипните меня" момент. Но все развивалось так быстро, и было так много работы, которую нужно было выполнить, что у меня действительно не было времени думать об этом или размышлять о том, что я теперь главный тренер Лиги 1 — хотя и временный. Три дня спустя я стоял на бровке, в качестве менеджера "Реймса" в матче Лиги 1 против "Пари Сен-Жермен".



"Не поймите меня неправильно. Я не был в восторге. У меня была очень напряженная неделя перед игрой. Моей главной мыслью было: "Я просто надеюсь, что нас не разгромят со счетом 6:0". Это всегда было возможно против такой команды, как ПСЖ".



"Чем ближе мы подходили к игре, тем больше я расслаблялся. И когда игроки выходят на разминку, с тобой как с главным тренером что-то происходит. Не знаю, как это объяснить, но все нервы вылетели из окна, а мой разум был невероятно сосредоточен. Это было игровое время, и у меня была работа".



Уилл Стилл был очень неприятным игроком, когда играл на любительском уровне — он был тем, кто не упускал возможности ударить локтем, ущипнуть или пнуть соперника. "В жизни я совершенно не такой, но когда выходил на поле, в меня что-то вселялось и я становился абсолютным злодеем — просто реальной скотиной. Моя мама не смотрела мои матчи, потому что ей не нравилось то, как я себя вел. Но в матче с ПСЖ я попросил своих игроков делать все то, что любил на поле я: провоцировать соперника, жаловаться судьям и так далее. И мой план сработал — мы стали первой командой в сезоне, которой ПСЖ не смог забить!"



"Атмосфера в клубе стала меняться, и мы стали лучше играть. Когда я стал менеджером, у нас была одна победа и четыре поражения в девяти играх. Мы были в зоне вылета. Потом в моих шести "тестовых" играх перед перерывом на чемпионат мира мы не проиграли ни разу, дважды выиграли и поднялись на 11-е место в таблице. Правление было так довольно тем, как идут дела и, что особенно важно, тем, как поднялось настроение в клубе, что я получил эту работу на постоянной основе".



Уилл Стилл: "Итак, в 30 лет я руковожу клубом Лиги 1. Я не могу быть счастливее".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru