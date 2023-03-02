Тен Хаг: "Магуайр доминировал в обороне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил "доминирующую" игру капитана Харри Магуайра против "Вест Хэма".

Накануне Магуайр помог "Юнайтед" победить "Вест Хэм" со счетом 3:1 и выйти в 1/4 финала Кубка Англии. Это была редкая для Харри в этом сезоне возможность сыграть все 90 минут.



Тен Хаг остался очень доволен игрой Магуайра и намерен продолжать помогать 29-летнему англичанину.



"Он доминировал в обороне, но у него были и очень хорошие моменты в атаке, он отдавал хорошие передачи, участвовал в игре, переигрывал оппонентов. Он провел хороший матч".



"Как мы можем помочь ему? На тренировках. Не так давно я показал ему видео, как переигрывать оппонентов и как он может больше участвовать в контроле и розыгрыше мяча с помощью своих навыков".



"У него очень большой набор навыков для центрального защитника, и он должен использовать это в игре", — цитирует Тен Хага Sky Sports.