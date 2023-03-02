Макаллистер: "Я бы хотел, чтобы моя следующая команда была из Премьер-Лиги"

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер заявил, что хочет остаться в Премьер-Лиге в случае ухода от "чаек".

Макаллистер является ключевым игроком "Брайтона" в этом сезоне, а недавно выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины.



Уже сейчас Алексиса сватают в "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", и 24-летний полузащитник отдает предпочтение именно грандам Премьер-Лиги относительно европейских топ-клубов.



"В данный момент я наслаждаюсь своим настоящим в "Брайтоне", и я не думаю о будущем".



"Я бы хотел, чтобы моя следующая команда была из Премьер-Лиги", — сообщил Макаллистер TyC Sports.