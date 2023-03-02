Макаллистер: "Я бы хотел, чтобы моя следующая команда была из Премьер-Лиги"

Алексис Макаллистер Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер заявил, что хочет остаться в Премьер-Лиге в случае ухода от "чаек".

Макаллистер является ключевым игроком "Брайтона" в этом сезоне, а недавно выиграл Чемпионат Мира в Катаре со сборной Аргентины.

Уже сейчас Алексиса сватают в "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", и 24-летний полузащитник отдает предпочтение именно грандам Премьер-Лиги относительно европейских топ-клубов.

"В данный момент я наслаждаюсь своим настоящим в "Брайтоне", и я не думаю о будущем".

"Я бы хотел, чтобы моя следующая команда была из Премьер-Лиги", — сообщил Макаллистер TyC Sports.


Метки Брайтон, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2023 13:00

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