Тен Хаг: "Гарначо сделал следующий шаг"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг считает, что его вингер Алехандро Гарначо сделал следующий шаг в своем развитии.

18-летний Гарначо стал настоящим героем матча 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" накануне, забив победный гол на последней минуте основного времени.



После победы 3:1 Тен Хаг заявил, что рассматривает игру и гол юного аргентинца как шаг к тому, чтобы закрепиться в качестве основного игрока.



"Сегодня я увидел следующий шаг. Перед матчем я сказал ему: "Ты проявляешь себя, выходя на замену, но теперь тебе пора проявлять себя в качестве игрока стартового состава".



"Думаю, он способен на это, и в этом его следующий шаг".



"Это бесстрашие — один из его навыков. Когда ты бесстрашен, когда ты смел, это отличный навык".



"Он один из игроков, которые, как я думаю, обладают такими особенными навыками. Не так много игроков в мировом футболе способны прости пойти на соперника и обвести".



"Но у него есть и другие навыки — завершающий удар, например. Также он очень энергичен. Он быстр и обладает скорость, и он способен продолжать бегать 90 минут или 120 минут", — цитирует Тен Хага talkSPORT.