Тен Хаг: "Гарначо сделал следующий шаг"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг считает, что его вингер Алехандро Гарначо сделал следующий шаг в своем развитии.
18-летний Гарначо стал настоящим героем матча 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" накануне, забив победный гол на последней минуте основного времени.
После победы 3:1 Тен Хаг заявил, что рассматривает игру и гол юного аргентинца как шаг к тому, чтобы закрепиться в качестве основного игрока.
"Сегодня я увидел следующий шаг. Перед матчем я сказал ему: "Ты проявляешь себя, выходя на замену, но теперь тебе пора проявлять себя в качестве игрока стартового состава".
"Думаю, он способен на это, и в этом его следующий шаг".
"Это бесстрашие — один из его навыков. Когда ты бесстрашен, когда ты смел, это отличный навык".
"Он один из игроков, которые, как я думаю, обладают такими особенными навыками. Не так много игроков в мировом футболе способны прости пойти на соперника и обвести".
"Но у него есть и другие навыки — завершающий удар, например. Также он очень энергичен. Он быстр и обладает скорость, и он способен продолжать бегать 90 минут или 120 минут", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
02.03.2023 12:00
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считаю что и клубу надо пойти на встречу и дать ему 7 номер.
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ХАЛИФ!
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