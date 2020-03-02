Тен Хаг: "Гарначо сделал следующий шаг"

Алехандро Гарначо и Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг считает, что его вингер Алехандро Гарначо сделал следующий шаг в своем развитии.

18-летний Гарначо стал настоящим героем матча 5-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" накануне, забив победный гол на последней минуте основного времени.

После победы 3:1 Тен Хаг заявил, что рассматривает игру и гол юного аргентинца как шаг к тому, чтобы закрепиться в качестве основного игрока.

"Сегодня я увидел следующий шаг. Перед матчем я сказал ему: "Ты проявляешь себя, выходя на замену, но теперь тебе пора проявлять себя в качестве игрока стартового состава".

"Думаю, он способен на это, и в этом его следующий шаг".

"Это бесстрашие — один из его навыков. Когда ты бесстрашен, когда ты смел, это отличный навык".

"Он один из игроков, которые, как я думаю, обладают такими особенными навыками. Не так много игроков в мировом футболе способны прости пойти на соперника и обвести".

"Но у него есть и другие навыки — завершающий удар, например. Также он очень энергичен. Он быстр и обладает скорость, и он способен продолжать бегать 90 минут или 120 минут", — цитирует Тен Хага talkSPORT.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 823

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. heyoung 02.03.2023 12:42 # heyoung
    Самый сильный игрок 2004 гр в мире прямо сейчас

    (ответить)

  2. quavo 02.03.2023 12:26 # quavo
    считаю что и клубу надо пойти на встречу и дать ему 7 номер.

    (ответить)

  3. vanomas 02.03.2023 12:04 # vanomas
    ХАЛИФ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: