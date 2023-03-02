Кассано предсказывает возвращение Моуриньо в "Челси"
Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано чувствует, что главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо может вернуться в "Челси".
Пока что "Челси" сохраняет поддержку своего нынешнего рулевого Грэма Поттера, но только одна победа в 11 последних матчах с учетом всех соревнований заставляет боссов лондонского клуба задумываться о смене главного тренера.
Моуриньо также сватают назад в "Интер", однако Кассано считает "Челси" наиболее вероятным направлением для португальского специалиста.
"Если Индзаги уволят, я бы исключил возвращение Жозе Моуриньо. Если поступит предложение из Премьер-Лиги, Особенный выберет Англию".
"Фанаты здесь обожают его настрой, но его намерение заключается в том, чтобы уйти, и он, как мне кажется, лишь может вернуться в "Челси", — цитирует Кассано Daily Mail.
02.03.2023 11:00
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Ага, сейчас бы этого неадекватного слушатьXD Игрок хороший, но лучше бы не открывал рот
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