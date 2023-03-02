Рой Кин раскритиковал Райса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Согласно слухам, Райс является трансферной целью номер один для "Арсенала" на грядущее лето, причем главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уже заявил, что Деклан уйдет только за рекордные для британского футбола деньги.



Но Кину этот ажиотаж вокруг 24-летнего англичанина, забившего два гола и отдавшего две результативные передачи в этом сезоне, кажется искусственным.



"Ну, он должен сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить в остатке сезона. Я не думаю, что он так уж великолепен в этом сезоне, правда не думаю".



"Я не думаю, что он в такой уж отличной форме, а вся эта шумиха вокруг него и разговоры о его стоимости — это больше пиар со стороны "Вест Хэма".



"Думаю, ему нужно делать гораздо больше. Он недостаточно забивает и недостаточно ассистирует", — сообщил Кин ITV.