Невилл видит в Райе преемника для Де Хеа

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что голкипер "Брентфорда" Давид Райя подошел бы на роль преемника для первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Как известно, Де Хеа до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и летом может покинуть "Юнайтед" свободным агентом. По слухам, клуб готов сохранить Давида, только если тот согласится на значительное понижение своей зарплаты.



Существует немалая вероятность, что вскоре "Юнайтед" придется искать нового первого номера, и Невилл думает, что 27-летний Райя способен заменить своего соотечественника в воротах "дьяволов".



"Думаю, Райя будет вызывать интерес у "Юнайтед" летом. Пару недель назад я побывал на матче "Брентфорда"... Думаю, он будет доступен для трансфера, у него остается только один год (по контракту). Думаю, он готов уйти на повышение".



"Как я уже говорил, голкипер "Манчестер Юнайтед" — это самая сложная позиция в английском футболе. Я искренне верю в это".



"Вторая самая сложная — это номер один "Ливерпуля". Не хочу проявить неуважение ко всем остальным клубам, но в случае ошибки голкипер "Манчестер Юнайтед" будет под большим давлением, чем какой-либо другой игрок в английском футболе".



"Это тяжело. Я видел парней, у которых возникали проблемы с этим. И в этом особенность. Вопрос в том, сможет ли новый голкипер выдержать это", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.