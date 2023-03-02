Тоуни "шокирован и расстроен" историями о дисквалификации на полгода

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что он "шокирован и расстроен" историями о возможной дисквалификации на шесть месяцев.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что Тоуни грозит дисквалификация минимум на шесть месяцев за нарушения запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах.



Перед этим пресса сообщала, что Айвен согласился с большинством из 262 обвинений насчет нарушения упомянутого запрета, но часть собирается оспорить в ходе слушания независимой комиссии.



Такого рода информационные утечки расстраивают Тоуни и вызывают сомнения насчет непредвзятости тех, кто будет вершить его судьбу.



"Я был шокирован и расстроен увидеть вчера и сегодня спекуляции в прессе о процессе расследования FA в отношении меня. FA говорила мне, что процесс будет конфиденциальным, пока в отношении меня не примут какое-либо решение".



"Особенно тревожно мне читать о том, что меня следует дисквалифицировать на шесть месяцев, когда слушание еще даже не состоялось. Это вызывает у меня опасения насчет процесса".



"Мои юристы сделают запрос в FA насчет расследования утечки. Это уже второй раз, когда в газетах появляются истории насчет меня. Первый случился как раз перед оглашением заявки сборной Англии на Чемпионат Мира".



"Поскольку мне продолжают говорить, что расследование будет конфиденциальным, я не могу дать какие-либо дополнительные комментарии и продолжу думать о своей игре", — говорится в заявлении Тоуни.