Клопп доволен реакцией "Ливерпуля" на отобранный гол
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил реакцию своей команды на незасчитанный гол в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
Накануне вечером "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 2:0 над "Вулверхэмптоном", а незадолго до того, как Виргил Ван Дейк открыл счет на 71-й минуте, система VAR лишила гола нападающего "красных" Дарвина Нуньеса.
VAR определила, что во время комбинации Диогу Жота нарушил правила на Максе Килмене. И хотя Клопп не согласен с этим судейским решением, Юрген рад, что отобранный гол только разозлил "Ливерпуль" и сподвиг к победе.
"Я видел повторы. Я не думаю, что там был фол. В замедленном движении все выглядит фолом".
"Но для нас было важно отреагировать таким образом. Это именно то, что нам требовалось сегодня вечером в столь великолепной атмосфере", — цитирует Клоппа Evening Standard.
02.03.2023 07:00
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