Клопп доволен реакцией "Ливерпуля" на отобранный гол

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил реакцию своей команды на незасчитанный гол в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Накануне вечером "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 2:0 над "Вулверхэмптоном", а незадолго до того, как Виргил Ван Дейк открыл счет на 71-й минуте, система VAR лишила гола нападающего "красных" Дарвина Нуньеса.



VAR определила, что во время комбинации Диогу Жота нарушил правила на Максе Килмене. И хотя Клопп не согласен с этим судейским решением, Юрген рад, что отобранный гол только разозлил "Ливерпуль" и сподвиг к победе.



"Я видел повторы. Я не думаю, что там был фол. В замедленном движении все выглядит фолом".



"Но для нас было важно отреагировать таким образом. Это именно то, что нам требовалось сегодня вечером в столь великолепной атмосфере", — цитирует Клоппа Evening Standard.