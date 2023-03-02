Артета не сомневался, что "Арсенал" отреагирует на три матча подряд без побед

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не сомневался насчет реакции своей команды на трехматчевую серию без побед в Премьер-Лиге.

Совсем недавно у "канониров" была серия, когда они набрали только одно очко из девяти возможных, потерпев поражения от "Манчестер Сити" и "Эвертона".



С тех пор "Арсенал" переиграл "Астон Виллу" и "Лестер", а накануне закрепил этот успех победой 4:0 над "Эвертоном", но для Артеты это не стало чем-то неожиданным.



"У меня не было никаких сомнений (что "Арсенал" отреагирует на три матча подряд без побед)".



"Когда смотришь на них каждый день, ты можешь чувствовать, насколько сильно их желание, как сильно они хотят радовать наших людей".



"Нам просто нужно сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, а остальное сложится естественным образом, потому что это то, что никто другой контролировать не может", — цитирует Артету Daily Mail.